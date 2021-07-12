Wappie Ferdi Hendriks roept op tot telefoonterreur!

Wappie Ferdi Hendriks rookt even een sjekkie, spuugt wat om zich heen, laat nog even een boer en gooit er een livedinges uit.

Het lijkt erop dat zijn domme hoofd vol zit met snot want hij klinkt vrij nasaal. Al een testje gedaan Ferdi? Durf je zeker niet ;)

Ferdi is het demonstreren allemaal een beetje zat en ziet meer heil in andere acties, zo lijkt het hem een goed plan om massaal te bellen naar instanties of te emailen.

Ja, goed plan asootje, lekker mensen in de weg zitten terwijl ze aan hun werk zijn.

Wij van het Videre Collectief en Jantje met Kak beloven ook hierbij plechtig dat als jij zulke kansloze acties gaat houden we ze direct melden bij de instanties.

Succes.