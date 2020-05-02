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Yalanın Kabesi olan Basın-Yayın Kuruluşları | BANU AVAR (03.05.2018)
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35 views • May 02, 2020
Banu Avar:
Bana da soruyorlar "nereyi izleyelim, nerden bilgi alalım, nerden almayalım" işte bunun bir özeti gibi düşünün.
14 grup var arkadaşlar. Birkaç tanesini sayacağım bu 14 grubun. Fox mesela, CBS, Time Warner, Sony, Walt Disney tamam mı, bunlar. Bunlar 14 tane basın-yayın kuruluşu. Televizyonları var, dergileri var, gazeteleri var... var oğlu var. 14 grup, tamamen tröstlere bağlı olarak çalışır. Tamamen yalan yayarlar. "Suriye'de kimyasal silah var" yalandır. Bunu örgütün başı bile bulamadı da söyledi. Ama bu yalanı öyle bir yayarlar ki inanırsınız. Öyle bir sahneleme yaparlar ki inanırsınız.
Dinleyici:
Tamamını sayar mısınız, nolur, not alıyorum.
Banu Avar:
şeylerin mi? sıkılmaz mısınız? peki...
Fox (21 century), Bertelsmann, CBS Corporation, Comcast, Hearst Corporation, Lagardere Group, News Corparation, Organization of Global, Sony, Televisa, The World Disney Company, Time Warner, Viacom... bunlar
şimdi... çok önemli bunların vurucu güçlerini sayıyorum sizlere. inanılmazdır bunlar, üç tane haber ajansı... bakın şimdi biz basın-yayında çalışıyoruz ya... televizyona girersiniz burda bir makina durur. bu makina, yani bu bilgisayar size... kayıt olmuştur oranın sahibi Reuters'indir. O orda hep durur. Bütün haberleri, Reuters'ten o bilgisayardan alırsınız. Doğru mu, yanlış mı bakma şansınız yok.
Haber gelir, Nikaragua'da bu oldu... ona bakarsınız yani, ordan akar haber. bütün basın-yayın kuruluşları da, bizim gibi ülkelerde bu haber ajanslarından haber alırlar. yalandır bütün haberler. ben oraya gittiğim zaman böyle bir şansım var tabi.
Nikaragua, Venezüella diyor. Tak gidiyoruz. Ben ordaydım mesela Venezüella'da. Hiç alakası olmayan haberler yayıyordu Reuters. Hiç ama. İnanamamıştım, gözümle göre göre bu noktaya geldim yani.
Bu 3 haber ajansını da hemen size okuyayım.
Ajans France Press. Ne derse yalandır arkadaşlar, inanmayın.
Associated Press, Reuters ve yukarıda saydığım 14 grup. Tamam mı...
Şimdi gelelim 6 tane uluslararası televizyon. Yalanın kabesi bunlar.
BBC, CNN, France 24, Sky, EL Cezire, El Arabia. Bunlar yalan söyler. Net olarak karşınızda bir muhabir olarak duruyorum. Yıllardır yakaladığım yalanların haddi hesabı yok. Düzeltmeniz de mümkün değildir. Bir de öyle bir şey var. Herkes onlara inanır.
Şimdi noldu, 14 grup, 3 ajans, 6 uluslararası televizyon. Ve bütün bu ekibe, düşünün şimdi 14 tane grup, 6 uluslararası televizyon ve 3 haber ajansı bütün tröstlere bağlı olarak çalışan bir medya, dünya medyası var. Türkiye'deki bütün medyalar bunlardan haber alıyor. Bütünü burdan haberi alıp yayıyor, bizim beyinlerimize enjekte ediyor yalanları bunlar. Bütün dünyaya da bunlar yayıyor.
Şimdi bakın çok ilginç bir durum var. Bütün bunları, bir anlamda koordinasyonunu yapan, ve bunları birbirine bağlayan bir ağ düşünün. İşte o ağ iki şirketten oluşuyor. Ve şimdi söyleyeceğim o iki şirket Amerikan Savunma Bakanlığı'nın "DoD" diye İngilizcesi yazılan savunma yenilikleri bürosunun la bağlantılı olarak bütün bu ekipleri koordine eder. Kim o biliyor musunuz? "Google", Google ve artı bir şirket daha var "First Draft" ilk müsvette adında. Google ve First Müsvette Draft adlı bu ikili bütün bu uluslararası yalan medyasını koordine eder, birbiriyle bağlar. Bunları bilirseniz doğru haberleri de bulabilirsiniz. Bunların söylediğinin tersidir genellikle.
Aynı zamanda Nato ile çok yakın bağları vardır. Ve NAto propaganda hücreleriyle birlikte çalışırlar. Bunu da bu biçimde söyleyelim. Bu açık bilgidir. Bu söylenir de yani gayet açık bir şekilde.
Ve nedir yani sonuçta hedefleri nedir diye baktığınız zaman şudur:
"Biziz doğruyu söyleyen, geri kalan herkes yalancıdır. Bizi doğruyu yayan, haberin doğrusunu size veren biziz. Bizim dışımızda kim, ne diyorsa yalandır. Sakın ola inanmayınız" dır.
Yani bu haçlı şürekasının yalan haber bölümü bunlardan müteşekkildir. Bunlar da bütün dünya medyasının çoğunluğudur.
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► https://www.coronagercegi.com
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03.05.2018
► Kaynak/Source: https://youtu.be/bwapRrZRLtc (Banu AVAR - Resmi Kanal)
► Kaynak/Source: https://youtu.be/2aSilY8q-rc (Tarihten Notlar)
Bana da soruyorlar "nereyi izleyelim, nerden bilgi alalım, nerden almayalım" işte bunun bir özeti gibi düşünün.
14 grup var arkadaşlar. Birkaç tanesini sayacağım bu 14 grubun. Fox mesela, CBS, Time Warner, Sony, Walt Disney tamam mı, bunlar. Bunlar 14 tane basın-yayın kuruluşu. Televizyonları var, dergileri var, gazeteleri var... var oğlu var. 14 grup, tamamen tröstlere bağlı olarak çalışır. Tamamen yalan yayarlar. "Suriye'de kimyasal silah var" yalandır. Bunu örgütün başı bile bulamadı da söyledi. Ama bu yalanı öyle bir yayarlar ki inanırsınız. Öyle bir sahneleme yaparlar ki inanırsınız.
Dinleyici:
Tamamını sayar mısınız, nolur, not alıyorum.
Banu Avar:
şeylerin mi? sıkılmaz mısınız? peki...
Fox (21 century), Bertelsmann, CBS Corporation, Comcast, Hearst Corporation, Lagardere Group, News Corparation, Organization of Global, Sony, Televisa, The World Disney Company, Time Warner, Viacom... bunlar
şimdi... çok önemli bunların vurucu güçlerini sayıyorum sizlere. inanılmazdır bunlar, üç tane haber ajansı... bakın şimdi biz basın-yayında çalışıyoruz ya... televizyona girersiniz burda bir makina durur. bu makina, yani bu bilgisayar size... kayıt olmuştur oranın sahibi Reuters'indir. O orda hep durur. Bütün haberleri, Reuters'ten o bilgisayardan alırsınız. Doğru mu, yanlış mı bakma şansınız yok.
Haber gelir, Nikaragua'da bu oldu... ona bakarsınız yani, ordan akar haber. bütün basın-yayın kuruluşları da, bizim gibi ülkelerde bu haber ajanslarından haber alırlar. yalandır bütün haberler. ben oraya gittiğim zaman böyle bir şansım var tabi.
Nikaragua, Venezüella diyor. Tak gidiyoruz. Ben ordaydım mesela Venezüella'da. Hiç alakası olmayan haberler yayıyordu Reuters. Hiç ama. İnanamamıştım, gözümle göre göre bu noktaya geldim yani.
Bu 3 haber ajansını da hemen size okuyayım.
Ajans France Press. Ne derse yalandır arkadaşlar, inanmayın.
Associated Press, Reuters ve yukarıda saydığım 14 grup. Tamam mı...
Şimdi gelelim 6 tane uluslararası televizyon. Yalanın kabesi bunlar.
BBC, CNN, France 24, Sky, EL Cezire, El Arabia. Bunlar yalan söyler. Net olarak karşınızda bir muhabir olarak duruyorum. Yıllardır yakaladığım yalanların haddi hesabı yok. Düzeltmeniz de mümkün değildir. Bir de öyle bir şey var. Herkes onlara inanır.
Şimdi noldu, 14 grup, 3 ajans, 6 uluslararası televizyon. Ve bütün bu ekibe, düşünün şimdi 14 tane grup, 6 uluslararası televizyon ve 3 haber ajansı bütün tröstlere bağlı olarak çalışan bir medya, dünya medyası var. Türkiye'deki bütün medyalar bunlardan haber alıyor. Bütünü burdan haberi alıp yayıyor, bizim beyinlerimize enjekte ediyor yalanları bunlar. Bütün dünyaya da bunlar yayıyor.
Şimdi bakın çok ilginç bir durum var. Bütün bunları, bir anlamda koordinasyonunu yapan, ve bunları birbirine bağlayan bir ağ düşünün. İşte o ağ iki şirketten oluşuyor. Ve şimdi söyleyeceğim o iki şirket Amerikan Savunma Bakanlığı'nın "DoD" diye İngilizcesi yazılan savunma yenilikleri bürosunun la bağlantılı olarak bütün bu ekipleri koordine eder. Kim o biliyor musunuz? "Google", Google ve artı bir şirket daha var "First Draft" ilk müsvette adında. Google ve First Müsvette Draft adlı bu ikili bütün bu uluslararası yalan medyasını koordine eder, birbiriyle bağlar. Bunları bilirseniz doğru haberleri de bulabilirsiniz. Bunların söylediğinin tersidir genellikle.
Aynı zamanda Nato ile çok yakın bağları vardır. Ve NAto propaganda hücreleriyle birlikte çalışırlar. Bunu da bu biçimde söyleyelim. Bu açık bilgidir. Bu söylenir de yani gayet açık bir şekilde.
Ve nedir yani sonuçta hedefleri nedir diye baktığınız zaman şudur:
"Biziz doğruyu söyleyen, geri kalan herkes yalancıdır. Bizi doğruyu yayan, haberin doğrusunu size veren biziz. Bizim dışımızda kim, ne diyorsa yalandır. Sakın ola inanmayınız" dır.
Yani bu haçlı şürekasının yalan haber bölümü bunlardan müteşekkildir. Bunlar da bütün dünya medyasının çoğunluğudur.
--------------------------------------------------------------------------------
Haber Sitemiz
► https://www.coronagercegi.com
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03.05.2018
► Kaynak/Source: https://youtu.be/bwapRrZRLtc (Banu AVAR - Resmi Kanal)
► Kaynak/Source: https://youtu.be/2aSilY8q-rc (Tarihten Notlar)
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