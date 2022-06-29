The Testimonies Project - The Movie [Οι μαρτυρίες των παθόντων από τα ΕμVόλια κατά του covid]

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ΙΣΡΑΗΛ - Το Testimonies Project δημιουργήθηκε για να παρέχει μια πλατφόρμα για όλους όσους επλήγησαν μετά τη λήψη των εμβολίων κατά του Covid-19 και να ακουστούν οι φωνές τους, καθώς δεν ακούγονται στα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.
Ελπίζουμε ότι αυτό το έργο θα ενθαρρύνει όλο και περισσότερους ανθρώπους να πουν την ιστορία τους.
ΠΗΓΕΣ:
The testimonies project - the movie
https://www.vaxtestimonies.org/en
Testimonies Project Greek Subs
https://www.youtube.com/watch?v=d7Bu74L0qcM&t=1s
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