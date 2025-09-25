Negocia o Perece (resumen de la entrevista parte 2)

Mike Adams entrevista a Ray McGovern, exanalista de la CIA, sobre las recientes reuniones entre Trump, Putin y Zelensky. McGovern analiza las consecuencias del encuentro en Alaska, donde Trump y Putin discutieron la posibilidad de una cumbre y un alto al fuego en Ucrania. Destaca la importancia estratégica de la reunión, señalando que las demandas de Putin no fueron atendidas y que ni Estados Unidos ni Europa tienen la capacidad de apoyar militarmente a Ucrania. McGovern subraya la necesidad de una paz negociada, sugiriendo que el mandato de Zelensky ya expiró y que su influencia está disminuyendo. También critica las acciones pasadas de EE.UU. y la OTAN, argumentando que exacerbaron las tensiones y condujeron al conflicto actual.





Para obtener más actualizaciones, visita https://www.brighteon.com/channels/brighteonhighlightsespanol/home