Mike Adams entrevista a Ray McGovern, exanalista de la CIA, sobre las recientes reuniones entre Trump, Putin y Zelensky. McGovern analiza las consecuencias del encuentro en Alaska, donde Trump y Putin discutieron la posibilidad de una cumbre y un alto al fuego en Ucrania. Destaca la importancia estratégica de la reunión, señalando que las demandas de Putin no fueron atendidas y que ni Estados Unidos ni Europa tienen la capacidad de apoyar militarmente a Ucrania. McGovern subraya la necesidad de una paz negociada, sugiriendo que el mandato de Zelensky ya expiró y que su influencia está disminuyendo. También critica las acciones pasadas de EE.UU. y la OTAN, argumentando que exacerbaron las tensiones y condujeron al conflicto actual.
