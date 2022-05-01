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چرا بنیانگذار ایده دولت در تبعید سکوت خود را اندکی می شکند؟
Mehriran TV
Mehriran TV
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53 views • May 01, 2022
طرح #دولت_در_تبعید که سال گذشته مطرح شد ، ایده چه کسی بود؟ چه کسی می خواست که به جاه طلبی دکتر #کنگرلو برای هویدا شدن و دست بوسی و گاهی لیسی شازده، افساری بزند برای حفظ #تمامیت_ارضی #ایران از خائنان و جهان وطنان و بی وطنان #اسلامگرا ، #کمونیست و #گلوبالیست #شوای_گذار؟ چه کسی اساسنامه سازمان #آبان را نوشت تا از جاه طلبی پروفسور #امیراحمدی برای رئیس جمهور شدن شمشیری بسازد برای حفظ تمامیت ارضی ایران و نابودی بی وطنانی که آشکارا مزدور اربابان جهان وطن و بی هویت و بی اصالت خود هستند؟ چه کسی می خواست که از #سید رضا #پهلوی ، #شاهزاده رضا پهلوی بسازد برای حفظ کیان ایران قبل از اینکه بفهمد سیب مریلند را مار و کرم مزدوری خورده است و از بهشت ایرانزمین به جهنم اعراب و اسرائیل پرتاب شده است ؟ چه کسی می خواست، شعار خنثی #ماهستیم را به شعار تهاجمی ما #پیشمرگ ایران هستیم تبدیل کند ؟ چه کسی بی هیچ چشم داشتی تنها برای ایران کار می کند و صدای حقیقت و صدای ایران و شرافت ایرانی در #اپوزیسیون ایران است و تنها به نام ایران سخن می گوید ؟
Keywords
iranglobalistgovernment in exile
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