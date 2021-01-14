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BANNED BY YOUTUBE : THE FAUCI FACTOR ORIGINAL VAXLAB 2020. from 10.20.20
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130 views • January 14, 2021
IsUp🇺🇸🇺🇸🇺🇸BREAKING NEWS 🇺🇸🇺🇸🇺🇸
👀 NOT FOR CHILDREN 👀
Please Visit OCCUPY AMERICA Archive of Evils and News Feed at WordPress😺 https://jtremaine.wordpress.com
Thanks to all visitors for your 🕚 and interest. Unfortunately my main channel, NJ WEATHER WARFARE , with 2000 videos spanning 4 years has been ERASED by
TOTALITARIAN G👀GLE GESTAP👁️. FOLLOW NJ WEATHER WARFARE ,✈️ on BRIGHTEON.COM
💉 Editor's note :
🌟🌟🌟AMAZING POLLY ON BITCHUTE
https://www.bitchute.com/video/aozZCGuB5hNa/🌟🌟🌟MUST SUB
🇺🇸FREEDOM CELLS AND THE GREATER RESET : CORBETT REPORT 1.12.21
https://youtu.be/LLF0nnj1bpE
☠️💉FEMA REEDUCATION CAMPS AND FORCED VACCINE S 1.9.21
https://youtu.be/oMF6B5rQcVI
👀 DEEP STATE PEDOPHILE ENTRAPMENT BLACKMAIL 1.6.21
Amazing Polly via 🐝 https://youtu.be/OeTVlX5T99
☠️💉BILL GATE$ EVENT 201
Amazing Polly EVENT 201 scamdemic
https://youtu.be/9t385qlwimw
🌟DC CAPITOL CRISIS ACTORS
Amazing Polly via 🐝
https://youtu.be/_rIvNHAoaKI
👺KLAUS SCHWAB GREAT RESET NWO
Ron Paul Liberty Report 1.5.21 https://youtu.be/GxopU2kuDck
☠️💉FAUCI AND CV19 NEW STRAIN
Dane Wigington 1.2.21
https://youtu.be/yECFoJT-XI0
👺2021 TIMES SQUARE BEETLEJUICE OCCULT RITUALS - THE PATRIOT NEWS CHANNEL 1.1.21
https://youtu.be/bMMGDgZi5MM
🌟COVID SCAMDEMIC AMAZING POLLY
https://youtu.be/d8YrPEJi19k
🌋NEW DEEP EARTHQUAKE EVENT UNDERWAY 12.28.20 Dutchsinse https://youtu.be/tiQ26wgRfWI
🌟COVID 19 DOES NOT EXIST !
https://www.bitchute.com/video/8swmKPpGKGGl/
💉THE FUTURE THREATS OF VACCINES
CORBETT REPORT 12.23.20
https://youtu.be/UQvaQFdGLn8
☠️BREAKING NEWS JOHNS HOPKINS HOSPITAL PROVES NO INCREASED DEATHS WHATSOVER FROM FAKE CORONAVIRUS PLANDEMIC !!!
https://web.archive.org/web/20201126223119/https://www.jhunewsletter.com/article/2020/11/a-closer-look-at-u-s-deaths-due-to-covid-19
💯TRUMP PRESSURED TO PARDON ASSANGE AND SNOWDEN ! 12.22.20
https://youtu.be/UmKZZ_H0k-Q
🙄THE GREAT RESET IS A DELUSION
Ron Paul Liberty Report 12.11.20
https://youtu.be/ZoRZ8Ly9vEU
✈️MIKE MORALES WEATHER WARFARE LIVE 12.9.10 https://youtu.be/1dUaZl8t8DU
✊PARIS RIOTS AGAINST GLOBAL SECURITY BILL ! 12.12.20
https://youtu.be/A04LF-SH-20
✈️AMERICAN JOURNAL OF ATMOSPHERIC SCIENCE REPORT
LOW LEVEL ATMOSPHERIC IONIZATION
https://www.hindawi.com/journals/ijas/2013/184508/
💉 ☠️WARNING ☠️PFIZER SAYS ITS OWN VAX may be DANGEROUS ! 12.8.20 Ron Paul Liberty Report
https://youtu.be/3SzcAzmKcVw
🌋SEISMIC WARFARE : DUTCHSINSE
12.8.20 https://youtu.be/BXApAxzwiAk
😺💉MOUSE UTOPIA AND THE BLACKEST PILL : James Corbett 12.8.20
https://youtu.be/y-QQdheISPI
🇺🇸 ÇOVID VAX : THE SURVEILLANCE STATE SECURITY MATRIX Ron Paul
12.3.20 https://youtu.be/puuvEdrGFMk
☠️UK APPROVES PFIZER VAX 4💉"DARK WINTER" 12.3.20 Corbett Report. https://youtu.be/ANFHn4hYxpI
💥NESARA & CORONAVIRUS COUP THE REAL RESET with Rachel Reenstra 11.20.20 https://youtu.be/A9RR8AunFQc
🦌 MAINE https://youtu.be/A9RR8AunFQc. JANET MILLS MAD WITH POWER LOCKDOWNS Tucker Carlson 11.24.20 https://youtu.be/Gq1sZ-A800M
👀THOUSANDS OF DOCTORS CALL FOR END TO LOCKDOWNS OAN 10.16.29
https://youtu.be/H7Ms30KUxG4
☠️ LOCKDOWNS KILL MORE millions : WHO covidCorbett Report 11.24.20
https://youtu.be/nuDQ_3g53qc
💉💥FIRENADOS AND DEW LASER WEAPONS, SCALAR WAVES Aplanetruth4u 2018 censored
https://youtu.be/r33KdHyRfJc
🇺🇸FALSE FLAG STATE SPONSORED BIOTERRORISM: Corbett Report 11.20.20
https://youtu.be/-43pjRwkVM
✈️GEOENGINEERINGWATCH.ORG
PROOF CHEMTRAILS ARE TOXIC 11.19.20 https://youtu.be/4x3z35HA6JQ
💉 CORONAVIRUS TOTALITARIANISM
RFK,JR CHILDREN'S HEALTH DEFENSE
https://youtu.be/9BWBco7G_jE
🤯NEW DC LAW LOWERS AGE OF SECRET CONSENT FOR VAX TO 11 YEAR OLDS !
New World Next Week, James Corbett
https://youtu.be/vzUBilXaZMc
💥THE SHOW MUST GO ON
ORCHESTRATED CHAOS !
Really Graceful 11.12.20
https://youtu.be/mumjNpPd3fk
💉BREAKING ! SECRET US SECRET VACCINE CHILDRENS CONSENT BILL BEHIND PARENTS BACK ! Corbett Report 11.12.20
https://youtu.be/vzUBilXaZMc
🧲 BREAKING ELECTION CHAO$ A$ PLANNED J.Corbett & Media Monarchy 11.5.20https://youtu.be/d1pG176rZeU
💥 BREAKING PHILADELPHIA ELECTION CORRUPTION ! 11.6.20 OAN MEWS
https://youtu.be/00zOFCoIC_k
☣️COVID PLANDEMIC AND WEATHER WARFARE LINKED Dane Wigington
https://youtu.be/8QgxlDJNkVw
👀CAN THE GOVERNMENT CONTROL THE WEATHER ? Really Graceful 11.20
https://youtu.be/KbGy7FkbfoA
💉🧲THE TRUTH ABOUT CORONAVIRUS
Corbett Report 10.29.20
https://youtu.be/Wj3ZOS5wjc8
☣️ Criminal Joe Biden said "DARK WINTER TWICE " terrorist threat !
James Munder
https://youtu.be/EKaAvjipNhA
🌋DUTCHSINSE EARTHQUAKE SWARMS ON NEW MADIRD 10.7.20
https://youtu.be/-Smkhn4r7Y0
👺SABBATEAN FRANKISTS AND JEFFREY EPSTEIN Robert Sepehr
https://youtu.be/LzV5cFjnBRE
👀 NOT FOR CHILDREN 👀
Please Visit OCCUPY AMERICA Archive of Evils and News Feed at WordPress😺 https://jtremaine.wordpress.com
Thanks to all visitors for your 🕚 and interest. Unfortunately my main channel, NJ WEATHER WARFARE , with 2000 videos spanning 4 years has been ERASED by
TOTALITARIAN G👀GLE GESTAP👁️. FOLLOW NJ WEATHER WARFARE ,✈️ on BRIGHTEON.COM
💉 Editor's note :
🌟🌟🌟AMAZING POLLY ON BITCHUTE
https://www.bitchute.com/video/aozZCGuB5hNa/🌟🌟🌟MUST SUB
🇺🇸FREEDOM CELLS AND THE GREATER RESET : CORBETT REPORT 1.12.21
https://youtu.be/LLF0nnj1bpE
☠️💉FEMA REEDUCATION CAMPS AND FORCED VACCINE S 1.9.21
https://youtu.be/oMF6B5rQcVI
👀 DEEP STATE PEDOPHILE ENTRAPMENT BLACKMAIL 1.6.21
Amazing Polly via 🐝 https://youtu.be/OeTVlX5T99
☠️💉BILL GATE$ EVENT 201
Amazing Polly EVENT 201 scamdemic
https://youtu.be/9t385qlwimw
🌟DC CAPITOL CRISIS ACTORS
Amazing Polly via 🐝
https://youtu.be/_rIvNHAoaKI
👺KLAUS SCHWAB GREAT RESET NWO
Ron Paul Liberty Report 1.5.21 https://youtu.be/GxopU2kuDck
☠️💉FAUCI AND CV19 NEW STRAIN
Dane Wigington 1.2.21
https://youtu.be/yECFoJT-XI0
👺2021 TIMES SQUARE BEETLEJUICE OCCULT RITUALS - THE PATRIOT NEWS CHANNEL 1.1.21
https://youtu.be/bMMGDgZi5MM
🌟COVID SCAMDEMIC AMAZING POLLY
https://youtu.be/d8YrPEJi19k
🌋NEW DEEP EARTHQUAKE EVENT UNDERWAY 12.28.20 Dutchsinse https://youtu.be/tiQ26wgRfWI
🌟COVID 19 DOES NOT EXIST !
https://www.bitchute.com/video/8swmKPpGKGGl/
💉THE FUTURE THREATS OF VACCINES
CORBETT REPORT 12.23.20
https://youtu.be/UQvaQFdGLn8
☠️BREAKING NEWS JOHNS HOPKINS HOSPITAL PROVES NO INCREASED DEATHS WHATSOVER FROM FAKE CORONAVIRUS PLANDEMIC !!!
https://web.archive.org/web/20201126223119/https://www.jhunewsletter.com/article/2020/11/a-closer-look-at-u-s-deaths-due-to-covid-19
💯TRUMP PRESSURED TO PARDON ASSANGE AND SNOWDEN ! 12.22.20
https://youtu.be/UmKZZ_H0k-Q
🙄THE GREAT RESET IS A DELUSION
Ron Paul Liberty Report 12.11.20
https://youtu.be/ZoRZ8Ly9vEU
✈️MIKE MORALES WEATHER WARFARE LIVE 12.9.10 https://youtu.be/1dUaZl8t8DU
✊PARIS RIOTS AGAINST GLOBAL SECURITY BILL ! 12.12.20
https://youtu.be/A04LF-SH-20
✈️AMERICAN JOURNAL OF ATMOSPHERIC SCIENCE REPORT
LOW LEVEL ATMOSPHERIC IONIZATION
https://www.hindawi.com/journals/ijas/2013/184508/
💉 ☠️WARNING ☠️PFIZER SAYS ITS OWN VAX may be DANGEROUS ! 12.8.20 Ron Paul Liberty Report
https://youtu.be/3SzcAzmKcVw
🌋SEISMIC WARFARE : DUTCHSINSE
12.8.20 https://youtu.be/BXApAxzwiAk
😺💉MOUSE UTOPIA AND THE BLACKEST PILL : James Corbett 12.8.20
https://youtu.be/y-QQdheISPI
🇺🇸 ÇOVID VAX : THE SURVEILLANCE STATE SECURITY MATRIX Ron Paul
12.3.20 https://youtu.be/puuvEdrGFMk
☠️UK APPROVES PFIZER VAX 4💉"DARK WINTER" 12.3.20 Corbett Report. https://youtu.be/ANFHn4hYxpI
💥NESARA & CORONAVIRUS COUP THE REAL RESET with Rachel Reenstra 11.20.20 https://youtu.be/A9RR8AunFQc
🦌 MAINE https://youtu.be/A9RR8AunFQc. JANET MILLS MAD WITH POWER LOCKDOWNS Tucker Carlson 11.24.20 https://youtu.be/Gq1sZ-A800M
👀THOUSANDS OF DOCTORS CALL FOR END TO LOCKDOWNS OAN 10.16.29
https://youtu.be/H7Ms30KUxG4
☠️ LOCKDOWNS KILL MORE millions : WHO covidCorbett Report 11.24.20
https://youtu.be/nuDQ_3g53qc
💉💥FIRENADOS AND DEW LASER WEAPONS, SCALAR WAVES Aplanetruth4u 2018 censored
https://youtu.be/r33KdHyRfJc
🇺🇸FALSE FLAG STATE SPONSORED BIOTERRORISM: Corbett Report 11.20.20
https://youtu.be/-43pjRwkVM
✈️GEOENGINEERINGWATCH.ORG
PROOF CHEMTRAILS ARE TOXIC 11.19.20 https://youtu.be/4x3z35HA6JQ
💉 CORONAVIRUS TOTALITARIANISM
RFK,JR CHILDREN'S HEALTH DEFENSE
https://youtu.be/9BWBco7G_jE
🤯NEW DC LAW LOWERS AGE OF SECRET CONSENT FOR VAX TO 11 YEAR OLDS !
New World Next Week, James Corbett
https://youtu.be/vzUBilXaZMc
💥THE SHOW MUST GO ON
ORCHESTRATED CHAOS !
Really Graceful 11.12.20
https://youtu.be/mumjNpPd3fk
💉BREAKING ! SECRET US SECRET VACCINE CHILDRENS CONSENT BILL BEHIND PARENTS BACK ! Corbett Report 11.12.20
https://youtu.be/vzUBilXaZMc
🧲 BREAKING ELECTION CHAO$ A$ PLANNED J.Corbett & Media Monarchy 11.5.20https://youtu.be/d1pG176rZeU
💥 BREAKING PHILADELPHIA ELECTION CORRUPTION ! 11.6.20 OAN MEWS
https://youtu.be/00zOFCoIC_k
☣️COVID PLANDEMIC AND WEATHER WARFARE LINKED Dane Wigington
https://youtu.be/8QgxlDJNkVw
👀CAN THE GOVERNMENT CONTROL THE WEATHER ? Really Graceful 11.20
https://youtu.be/KbGy7FkbfoA
💉🧲THE TRUTH ABOUT CORONAVIRUS
Corbett Report 10.29.20
https://youtu.be/Wj3ZOS5wjc8
☣️ Criminal Joe Biden said "DARK WINTER TWICE " terrorist threat !
James Munder
https://youtu.be/EKaAvjipNhA
🌋DUTCHSINSE EARTHQUAKE SWARMS ON NEW MADIRD 10.7.20
https://youtu.be/-Smkhn4r7Y0
👺SABBATEAN FRANKISTS AND JEFFREY EPSTEIN Robert Sepehr
https://youtu.be/LzV5cFjnBRE
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