Kritisk lyrik af Josef Hanji Part 5 “Det Forbudte Rim” [28.05.2021]

Det forbudte rim.

Jeg sidder og chiller her i udkanten af Nørrebro.

Med en blyant, et stykke papir, og min egen tro.

På dette papir vil jeg skrive mine tanker ned.

Og briliant rappe ordene som en ordsmed.



Så hør nu her du kære mand, og dig henrivende pige.

Jeg er en mand på 45 der har noget at sige.

Og det er ikke den der typiske fjernsynssnak.

Jeg vender rundt på din verden, og sætter tingene i hak.



For lige nu sidder din fod fast i stigbøjler.

Og du kan ikke komme fri uden skruenøglen.

Jeg har det værktøj du skal bruge for at sætte dig fri.

Så det var da heldigt at du lige lagde turen forbi.



For at forstå disse ting må du lytte lidt.

Og det jeg siger lige om lidt er nok ikke så fedt.

Men med tiden vil det gro, og få dig med på noden.

Om hvem der ondsindet hersker over hele kloden.



Åh nej, nu siger han det, han siger alt det forbudte.

Men det er bedre end trompet som der bare kan trutte.

Fra mørke til lys, lad os få tingene sagt.

Brud formationen, stop nu med at marchere i takt.



Man kunne sagtens gå tilbage flere tusinde år.

Men så bliver vi langskæggede og vi får mange grå hår.

Så lad os bare starte ca. 1.000 år tilbage.

Før Danmark havde et flag, de kunne sætte på stage.



Vi var var et folk som der udsprang fra germanerne.

Og som Saxos krønike kaldte danerne.

Fra Hamburg kom Ansgar for at kristne det danske land.

Med tiden kristnede man også Kong Harald Blåtand.



Og sådan startede det, lænkernes begynden.

Dengang da vi blev underlagt arvesynden.

Underlagt en altseende og straffene gud.

Det katolske imperium ragede nu længere ud.



Bisper og sognepræster, siger jeg som forfatter.

Var dem der indførte dette lands aller første skatter.

Ca. 100 år, der gik ikke så længe.

Før paven havde snablen nede i danskernes penge.



Åh nej, nu siger han det, han siger alt det forbudte.

Men det er bedre end trompet som der bare kan trutte.

Fra mørke til lys, lad os få tingene sagt.

Brud formationen, stop nu med at marchere i takt.



Danmark var i bund og grund en handelsnation.

Der lavede sine penge ved at handle med nogen.

Producentet og fragtmænd blev alle beskattet.

Gejstlige tyves system bliver sammenfattet.



Og sådan tvinges vi ind i et økonomisk system.

Slavebundet og lænket om det ene ben.

Bondesønner trænes og derved man skaber.

En hær som der agerer kirkens tro soldater.



Sendt ud af de lærte, dem der kalder sig klog.

Drager vi ud og kristner under Det Nordiske Korstog.

Som tak for at dræbe og at udkæmpe blodige slag.

Gav kirken os det flag som vi stadig har i dag.



Teutonske riddere og sværdbrødre er nu vores venner.

Der står klar med deres sværd når vores morgenstjerne tænder.

Hansaligaen var Nordeuropas magtfulde købmænd.

Anglere og saksere var dem som der styrede England.



Åh nej, nu siger han det, han siger alt det forbudte.

Men det er bedre end trompet som der bare kan trutte.

Fra mørke til lys, lad os få tingene sagt.

Brud formationen, stop nu med at marchere i takt.



Et helt Europa, blev forenet under Rom.

Men under dette hierarki var der lige mange som.

Der udnyttede den magt som de nu havde fået.

Og blev der ikke makket ret, så blev man rippet og flået.



Under kirken opstod der et ekstra lag.

Der skabte det pengesystem vi har I dag.

Vekselmæglere blev de kaldt, men det var egentlig jøder.

Der forvaltede og forvandle, guld til skøder.



De lavede hem'lige planer, de skabte banker.

Centralbankerne er et produkt af deres tanker.

Specielt en familie, familien Rothschild.

Gik grådigt til værks, og så blev det helt vildt.



Med lidt snilde og held, via renter og gæld.

Blev vi til mennesker der egentlig bare sælger os selv.

Jo højere løn, jo mere man vil byde.

Vil fattige yde, I mens de rige kan nyde.



Åh nej, nu siger han det, han siger alt det forbudte.

Men det er bedre end trompet som der bare kan trutte.

Fra mørke til lys, lad os få tingene sagt.

Brud formationen, stop nu med at marchere i takt.



De jødiske bankfolk, dem der var rige.

Ville faktisk gerne have noget mere at sige.

Så nu ville de pludselig have deres eget land.

Og under 1. Verdenskrig kom der en aftale I stand.



De ville skabe et Zion, og blev kaldt zionister.

Men de var trænede og effektive propagandister.

Så efter 2. Verdenskrig sagde det nye FN.

At zionisterne ku kalde Palæstina deres hjem.



Gemt bag en løgn om at være forfulgt.

Fik de nationale jøder stillet deres sult.

The Triple Entante fik kanøflet Germania.

Den nye Verdensmagt udsprang fra Amerika.



Bevidst blev indoktrinerende hypnosekasser.

Produceret og sendt ud til de kristnede masser.



Åh nej, nu siger han det, han siger alt det forbudte.

Men det er bedre end trompet som der bare kan trutte.

Fra mørke til lys, lad os få tingene sagt.

Brud formationen, stop nu med at marchere i takt.



Nu ku de styre os, vores pung og vores sind.

Men forrådt af deres medier, ragede det os en pind.

Den 11. September det var lakmusprøven.

Men det meste af befolkningen var lullet i søvn.