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Eva Herman & Andreas Popp - Stabil durch den Wandel (2022-01-05)
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Dies ist NICHT der offizielle Kanal von Eva Herman & Andreas Popp!
Qicknews stellt hier nur den Podcast zur Verfügung. Kommentare die hier direkt an Andreas Popp und/oder Eva Herman gerichtet werden laufen ins Leere!
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Quellen:
Webseite: https://www.eva-herman.net/
Telegram: https://t.me/EvaHermanOffiziell
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Themen dieser Ausgabe:
+++ Umfrage: Vertrauen in Politik sinkt, vor allem in den Kanzler +++
+++ Deutsche Journalisten eingeschüchtert? Wegen Beleidigungen berichten wir ungern über Demos +++
+++ Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft: Politik heizt gesellschaftliche Konflikte an +++
+++ Lauterbach: Müssen schnell alle impfen, bevor wir Herdenimmunität erreichen +++
+++ Al Jazeera: Arabischer Sender berichtet über Deutschlands historische Impf-Maßnahmen +++
+++ Ex-Chef-Virologe von Gates-Stiftung mit Warnung an WHO: Ihr werdet für "biologisches Experiment" verantwortlich sein +++
+++ Zentralkomitee des Klimaschutzes: Werden unsere Ziele durchsetzen, auch gegen Natur-und Artenschutz! +++
+++ 12,5 Milliarden Euro Klimafonds: Zahlen tuts der Bürger – doch wer bekommt das Geld? +++
+++ Russische Medien: Deutschland zieht im EU-Atomstreit den Kürzeren +++
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Tipp von einem Abonnenten für die Benzinversorgung des Stromaggregats (PDF): https://filehorst.de/d/ezkyDspb
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Qicknews Forum: https://www.qicknews.de/Forum/
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+++ Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft: Politik heizt gesellschaftliche Konflikte an +++
+++ Lauterbach: Müssen schnell alle impfen, bevor wir Herdenimmunität erreichen +++
+++ Al Jazeera: Arabischer Sender berichtet über Deutschlands historische Impf-Maßnahmen +++
+++ Ex-Chef-Virologe von Gates-Stiftung mit Warnung an WHO: Ihr werdet für "biologisches Experiment" verantwortlich sein +++
+++ Zentralkomitee des Klimaschutzes: Werden unsere Ziele durchsetzen, auch gegen Natur-und Artenschutz! +++
+++ 12,5 Milliarden Euro Klimafonds: Zahlen tuts der Bürger – doch wer bekommt das Geld? +++
+++ Russische Medien: Deutschland zieht im EU-Atomstreit den Kürzeren +++
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