Fin de « l’abondance » et folie à tous les étages

Résumé et analyse humoristique de l’actualité en 9 minutes 😁 : Rationnements, délires macroniens, énergie, les anneaux de pouvoir sur Amazon, Sandrine Rousseau, Darmanin, Liz Truss et bien plus…

Pour ceux qui le souhaitent, je rappelle que la transcription complète de toutes mes vidéos figure sur mon blog : https://lamitedanslacaverne.blogspot.com/2022/09/fin-de-labondance-et-folie-tous-les.html





Chaîne « la caverne de la mite » pour tout ce qui n'est pas politique : https://www.youtube.com/channel/UCOV6NrIse4qFj6FyVnv3iEw





Un certain nombre de mes vidéos n'a pas plu à l'algorithme Youtube. Pour avoir accès à la totalité (ou en cas de disparition de la chaîne) retrouvez-moi sur d'autres plateformes moins casse-c... :

ODYSEE : https://odysee.com/@LaMiteDansLaCaverne:4

RUMBLE : https://rumble.com/c/c-1464601

BITCHUTE : https://www.bitchute.com/channel/lamitedanslacaverne

BRIGHTEON : https://www.brighteon.com/channel/lamitedanslacaverne

BITTUBE: https://bittube.video/c/lamitedanslacaverne_channel