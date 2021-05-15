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MUTTER ALLER WELLEN
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0 view • May 15, 2021
Noch während virologische Eingeweideschauer in den Abwasserkanälen das Gurgeln der kommenden Welle vernommen haben wollen, planschen PINGUINE AUF BALKONEN in den unberührten Tümpeln des Gutdünkens und entnehmen der nächsten Welle die simple Botschaft der Ewigen Wiederkehr. 2021 ... hatten wir das nicht schon mal?
Creative Commons Lizenzvertrag (CC BY-NC-ND 4.0)
Dieses Werk ist unter einer Creative Commons-Lizenz (Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International) lizenziert.
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