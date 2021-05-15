MUTTER ALLER WELLEN

Noch während virologische Eingeweideschauer in den Abwasserkanälen das Gurgeln der kommenden Welle vernommen haben wollen, planschen PINGUINE AUF BALKONEN in den unberührten Tümpeln des Gutdünkens und entnehmen der nächsten Welle die simple Botschaft der Ewigen Wiederkehr. 2021 ... hatten wir das nicht schon mal?



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