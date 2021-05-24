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CDL89 - Deux questions pour revenir à l'essentiel - Jean-Jacques Crevecoeur
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10 views • May 24, 2021
lundi 24 mai 2021 : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/CDL89:f
https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
CONTINUEZ À TÉLÉCHARGER ET À DIFFUSER LA VIDÉO « Ils étaient fiers d'être vaccinés… Ils en sont morts ! » DISPONIBLE MAINTENANT DANS 9 LANGUES DIFFÉRENTES (bientôt 12), en cliquant sur ce lien : https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0
Dans cette conversation du lundi, je pars d'une question qui m'a été posée ce week-end : « Est-ce que nous allons gagner ? Est-ce que nous avons gagné ? Ce à quoi j'ai répondu que, sur ce plan d'incarnation, nous avions déjà perdu ! » Cela dit, il est encore possible de gagner ce combat sur un autre plan, à condition de s'y préparer.
Pour ce faire, je vous invite à vous poser deux questions sur ce que vous êtes prêt(e) à perdre d'une part, sur ce que vous n'êtes pas prêt(e) à concéder d'autre part. Histoire d'installer au plus profond de vous les fondations de votre propre résilience à garder intacte votre propre humanité individuelle, et par conséquent, à protéger l'humanité collective…
Quelques références pratiques :
— Lien pour télécharger la vidéo de fin intitulée « Le serment » : https://www.dropbox.com/s/08yg0mq6n8gkfxl/Le%20Serment.mp4?dl=0
et https://odysee.com/@LiBERTY_VOICE:b/Le-Serment:4
— Liens des différentes versions linguistiques de la vidéo de 5 minutes sur les morts du « vaccin COVID19 » : https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0
— pour suivre l'info en questionS en direct sur ma page Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
CONTINUEZ À TÉLÉCHARGER ET À DIFFUSER LA VIDÉO « Ils étaient fiers d'être vaccinés… Ils en sont morts ! » DISPONIBLE MAINTENANT DANS 9 LANGUES DIFFÉRENTES (bientôt 12), en cliquant sur ce lien : https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0
Dans cette conversation du lundi, je pars d'une question qui m'a été posée ce week-end : « Est-ce que nous allons gagner ? Est-ce que nous avons gagné ? Ce à quoi j'ai répondu que, sur ce plan d'incarnation, nous avions déjà perdu ! » Cela dit, il est encore possible de gagner ce combat sur un autre plan, à condition de s'y préparer.
Pour ce faire, je vous invite à vous poser deux questions sur ce que vous êtes prêt(e) à perdre d'une part, sur ce que vous n'êtes pas prêt(e) à concéder d'autre part. Histoire d'installer au plus profond de vous les fondations de votre propre résilience à garder intacte votre propre humanité individuelle, et par conséquent, à protéger l'humanité collective…
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— Lien pour télécharger la vidéo de fin intitulée « Le serment » : https://www.dropbox.com/s/08yg0mq6n8gkfxl/Le%20Serment.mp4?dl=0
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