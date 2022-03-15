Han confesado: Estas vacunas estan AUTORIZADAS para uso de emergencia

Audio oculto realizado el 14 de marzo del 2022 en el Ministerio de Salud de la Provincia de Bs. As., La Plata, Argentina.

Personal médico-científico de las áreas de Epidemiologia y Control de enfermedades inmuno prevenibles (asesor técnico del grupo medico) pertenecientes al Ministerio de Salud de la Prov. de Bs. As.; respecto a las campañas y planes de inoculación “anti covid”, con gran reticencia, han declarado en una conversación telefónica lo siguiente:

Tengo entendido que estas vacunas están aceptadas para uso de emergencia sanitaria.

Tengo entendido que no se superó la etapa de experimentación.

Estoy consciente de que se aprobó por urgencia.

El Ministerio de Salud de la Nación y el ente regulador que es el ANMAT, las AUTORIZA para el uso en la población.

En el mundo, todas estas vacunas están aprobadas como vacunas para uso de emergencia, no tienen aprobada la fase cuatro.

Estas vacunas siguen aprobadas para uso de emergencia.

Por necesidad y urgencia se tuvieron que acortar los tiempos de ensayo y los protocolos de control y seguridad.



No pudiendo continuar más sosteniendo el engaño, personal especializado del Ministerio de Salud, reconoció que estos inóculos “anti Covid” están tan solo AUTORIZADOS para uso de emergencia. Pese ello, al respecto categóricamente aseguran que nunca se ha experimentado con la población.