© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Han confesado: Estas vacunas estan AUTORIZADAS para uso de emergencia
Follow
1
Share
Report
99 views • March 15, 2022
Audio oculto realizado el 14 de marzo del 2022 en el Ministerio de Salud de la Provincia de Bs. As., La Plata, Argentina.
Personal médico-científico de las áreas de Epidemiologia y Control de enfermedades inmuno prevenibles (asesor técnico del grupo medico) pertenecientes al Ministerio de Salud de la Prov. de Bs. As.; respecto a las campañas y planes de inoculación “anti covid”, con gran reticencia, han declarado en una conversación telefónica lo siguiente:
Tengo entendido que estas vacunas están aceptadas para uso de emergencia sanitaria.
Tengo entendido que no se superó la etapa de experimentación.
Estoy consciente de que se aprobó por urgencia.
El Ministerio de Salud de la Nación y el ente regulador que es el ANMAT, las AUTORIZA para el uso en la población.
En el mundo, todas estas vacunas están aprobadas como vacunas para uso de emergencia, no tienen aprobada la fase cuatro.
Estas vacunas siguen aprobadas para uso de emergencia.
Por necesidad y urgencia se tuvieron que acortar los tiempos de ensayo y los protocolos de control y seguridad.
No pudiendo continuar más sosteniendo el engaño, personal especializado del Ministerio de Salud, reconoció que estos inóculos “anti Covid” están tan solo AUTORIZADOS para uso de emergencia. Pese ello, al respecto categóricamente aseguran que nunca se ha experimentado con la población.
Personal médico-científico de las áreas de Epidemiologia y Control de enfermedades inmuno prevenibles (asesor técnico del grupo medico) pertenecientes al Ministerio de Salud de la Prov. de Bs. As.; respecto a las campañas y planes de inoculación “anti covid”, con gran reticencia, han declarado en una conversación telefónica lo siguiente:
Tengo entendido que estas vacunas están aceptadas para uso de emergencia sanitaria.
Tengo entendido que no se superó la etapa de experimentación.
Estoy consciente de que se aprobó por urgencia.
El Ministerio de Salud de la Nación y el ente regulador que es el ANMAT, las AUTORIZA para el uso en la población.
En el mundo, todas estas vacunas están aprobadas como vacunas para uso de emergencia, no tienen aprobada la fase cuatro.
Estas vacunas siguen aprobadas para uso de emergencia.
Por necesidad y urgencia se tuvieron que acortar los tiempos de ensayo y los protocolos de control y seguridad.
No pudiendo continuar más sosteniendo el engaño, personal especializado del Ministerio de Salud, reconoció que estos inóculos “anti Covid” están tan solo AUTORIZADOS para uso de emergencia. Pese ello, al respecto categóricamente aseguran que nunca se ha experimentado con la población.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.