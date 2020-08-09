Ο Πρόεδρος της Γκάνας Νάνα Ακούφο-Άντο αποκάλυψε μέσα στη Βουλή οδηγίες του Rockfeller Foundation από το 2010 για τον Covid-19!!!

Ο Πρόεδρος της Γκάνας Νάνα Ακούφο-Άντο, σε πολύ έντονη συναισθηματική φόρτιση, διάβασε μέσα στην Βουλή της Γκάνας, άρθρο με οδηγίες του Rockfeller Foundation από το 2010, για την υποθετική δημιουργία πιο ελεγχόμενων κρατών, και κοινοποίησε το βίντεο της δημόσιας ομιλίας του στο διαδίκτυο, μεταξύ άλλων και στο YouTube, όπου λίγο μετά τα 500 views, του το κατεβάσανε.«Κατασκευάστε έναν πολύ χαμηλής θνητότητας κορονοιό. (0,2%). Κατασκευάστε επίσης, μία πολύ πιο θανατηφόρα έκδοση του ιού με θνητότητα (30%), ως plan b, εάν η επιβολή ελέγχου με τον πρώτο χαμηλής θνητότητας κορονοιό αποτύχει. Κατασκευάστε τους ιούς στο βιολογικό εργαστήριο του Winnipeg του Καναδά, και μεταφέρετέ τους στην Γούχαν της Κίνας.Κατασκευάστε εμβόλια, πιστοποιητικά ανοσίας, ψηφιακές ταυτοποιήσεις, και πρωτόκολλα για να γίνει υποχρεωτική η επιβολή τους παγκοσμίως, με την βοήθεια του Γκέιτς ID2020, και των προγνώσεων κοινωνικών αντιδράσεων του Γκέιτς Event201.Απελευθερώστε τον πρώτο ιό στην την Γούχαν, και ρίξτε την ευθύνη σε φυσικό αίτιο, και συγκεκριμένα στην ιχθυαγορά της Γούχαν.Αρχικά υποτιμήστε δημοσίως την επικινδυνότητα του ιού, καθησυχάστε τον κόσμο, λέγοντάς του ότι ο ιός είναι πολύ δύσκολο εώς αδύνατο να διαδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, και ότι δεν κινδυνεύει κανείς.Για όσο περισσότερο μπορείτε χρονικά, μην λαμβάνετε μέτρα προστασίας, μέχρι ο ιός να εξαπλωθεί παγκοσμίως.Όταν έχουν μολυνθεί αρκετοί άνθρωποι σε μια χώρα, επιβάλετε απαγόρευση ταξιδιών, πτήσεων, είσοδο και έξοδο από αυτήν την χώρα, αλλά κρατήστε την μόλυνση να συνεχίζεται μέσα σε αυτήν την χώρα.Όταν η μόλυνση έχει αυξηθεί ικανοποιητικά, επιβάλετε μικρού διαστήματος καραντίνα - απομόνωση, και επεκτείνετέ την σιγά σιγά κάθε τόσο, σταδιακά σε μεγαλύτερο διάστημα χρόνου.Γιγαντώστε την θνητότητα του ιού, καταμετρώντας ως θανάτους από κορονοιό, νεκρούς που δεν είχαν καμία σχέση με τον Κορονοιό, όπως ασυμπτωματικούς που ήταν απλά θετικοί στον Κορονοιό και πέθαναν από οποιονδήποτε λόγο, όπως νεκρούς που είχαν παρόμοια συμπτώματα με τον κορονοιό αλλά δεν διαπιστώθηκε ότι είχαν κορονοιό, και επίσης θανάτους ανθρώπων με πολλά υποκείμενα νοσήματα, που η επιδείνωση της υγείας τους και ο θάνατος τους, είχε ελάχιστη σχέση με τον κορονοιό, και απαγορέψτε τις νεκροψίες για όσο περισσότερο μπορείτε.Τρομοκρατήστε τον κόσμο, και σκληρύνετε την καραντίνα ώστε να φυτευτεί ο φόβος στους ανθρώπους, και παράλληλα να αυξηθούν οι διαμαρτυρίες και τα παράπονα για την καραντίνα και τα μέτρα προστασίας.Σε αυτό το σημείο ο Πρόεδρος της Γκάνας σχολιάζει, ότι αυτός είναι ο λόγος που η USA κατηγορεί τους Κινέζους ότι δώσανε λανθασμένα στοιχεία θνητότητας του ιού, αλλά οι Κινέζοι δεν κάνανε λάθος. Στην πραγματικότητα οι Κινέζοι δώσανε τα σωστά στοιχεία με την πραγματική πολύ χαμηλή θνητότητα του κορονοιού.Αλλά επειδή ο ιός κατασκευάστηκε από το βαθύ κράτος της Αμερικής του Μπιλ Γκειτς, του Άντονι Φάουτσι, των Ρόκφελλερ, και την ατζέντα τους για μείωση πληθυσμού, γι΄αυτό και μπορούσαν να προβλέψουν με σιγουριά, ότι οι νεκροί στην Αμερική θα ξεπεράσουν τους 200.000, επειδή τα νούμερα είναι ψεύτικα. Ντροπή τους συμπληρώνει.Κρατήστε τις χώρες σε καραντίνα για όσο περισσότερο είναι δυνατόν, για να καταστραφεί όσο περισσότερο δυνατόν η οικονομία τους, να δημιουργηθούν κοινωνικές αντιδράσεις για την επιβολή και την σκληρότητα των μέτρων και κοινωνική διχόνοια, καταστρέψτε το δίκτυο προμηθειών ωστέ να δημιουργηθεί μαζική έλλειψη τροφίμων, και αποδυναμώστε το ανοσοποιητικό σύστημα των ανθρώπων με την κοινωνική αποστασιοποίηση, μην επιτρέποντας να αλληλεπιδράσουν ο ένας με τα βακτήρια του άλλου, τον έξω κόσμο, δηλαδή τους παράγοντες που κρατούν το ανοσοποιητικό τους σύστημα σε εγρήγορση και ζωντανό, κάντε τους ευάλωτους σε ασθένειες.Επαναλάβετέ τους ότι η μόνη λύση για να βγουν από την καραντίνα είναι το εμβόλιο, αλλά εσείς οι πολιτικοί φορείς κάντε προκλητικές εμφανίσεις χωρίς μέτρα προστασίας, σαν να μην υπάρχει ο κορονοιός. ».....ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ...