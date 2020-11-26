© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Кульминация безумия: люцифераза, жидкий гель с наноботами, проект ID 2020
Follow
0
Download MP3
Share
Report
11992 views • November 26, 2020
Целью программы запущенной в действие, является превращение человеческого тела в компьютер, в котором можно будет загрузить синтетическую ДНК. Которая интегрируется в хромосомы наших клеток, и для этого им необходимо ввести нам синтетический ген, чтобы запустить мутацию нашей ДНК и РНК. И всё это будет внедряться в дополнению к введению микрочипа или наночипа в виде квантовой татуировки параллельно с введением люцифиразы - инфракрасного биолюминесцентного энзима, который можно будет распознать с помощью специальных мобильных приложений. Таким образом получая информацию о том, введена ли вакцина или нет.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.