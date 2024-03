Nur für Reiche - Teil 2 von 2

Versuch einer alternativen Datenrettung im Zeitalter der brennenden Bücher; der Uploader "d-outremer" ist Eigentümer des Copyrights und damit aller Rechte am Buch "Nur für Reiche!", erschienen im BoD-Verlag 2011/12, weil er der Urheber ist. Klappentext: "Dies ist kein Buch gegen Reichtum, im Gegenteil! Die Erfolgsgeschichte der MONETÄREN MACHT wurde in der Zukunft geschrieben und sollte nur wenigen Eingeweihten unserer Tage vorbehalten bleiben. Nur glücklichen Umständen ist es zu verdanken, dass eine der seltenen Ausgaben im Nachlass der Familie zu Kohlen und Reibach entdeckt und uns so zugänglich gemacht wurde. Feierlich wird darin geschildert, wie die menschlichen Nutztiere massenhaft getäuscht, in Ketten gelegt und entsorgt wurden. Und wie sie noch auf der Schlachtbank jubilierten. "WIR SIND DAS GELD!" - Kuno zu Kohlen und Reibach www.nurfuerreiche.jimdo.com

Ich glaube an GOTT, den Allmächtigen Vater, Schöpfer des Himmels und der Erde, und an JESUS CHRISTUS, Seinen eingeborenen Sohn, der empfangen ist vom HEILIGEN GEISTE, geboren aus Maria, der Jungfrau, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, abgestiegen zu der Hölle, am dritten Tage wieder auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, sitzet zur Rechten des VATERS in Gemeinschaft des HEILIGEN GEISTES, von dannen Er kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten. Ich glaube an den HEILIGEN GEIST, den HERRN und Lebensspender, der wie der Vater angebetet und verherrlicht wird. Ich glaube an die eine, von JESUS CHRISTUS gegründete apostolische Kirche, mit den von Ihm eingesetzten sieben heiligen Sakramenten. Ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen, den Nachlass der Sünden, die Auferstehung des Fleisches und das Leben der zukünftigen Welt. Amen!

Das ist das christliche (katholische) Glaubensbekenntnis, welches ich teile und eben bekenne. Warum auch hier, und nicht nur in der Kirche? Weil es immer wieder Leute gibt, die annehmen, ich würde den Glauben der "Monetären Macht" im Buch teilen (also auch deren Ansicht zu Jesus Christus). Das ist aber nicht der Fall! Siehe mein obiges Glaubensbekenntnis ("Credo"). Das, was die Protagonisten im Buch über das Christentum und über Jesus Christus selbst sagen (ebenso über die Liebe, die ja nur von und aus Gott ist!) ist nicht, was ich glaube, sondern der pervertierte (also egoistische + menschenzentrierte) Glaube der literarischen Figuren! Deren "Glaube" gleicht eher einer Anmassung und Rebellion wider unseren Schöpfer, was im Buch ja auch zutage tritt... Das ist so wie bei manchen Schauspielern, die auf "böse" Rollen in Kino & TV abonniert sind: da glauben dann auch viele - Gott bewahre! - dass diese Schauspieler in echt ebenso böse wären :-) Das müssen wir natürlich immer trennen!