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Wilderdk: Psykologisk Krigsførelse - Det er NU du skal være mentalt Stærk [27.07.2021]
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1 view • July 27, 2021
Note: Problemet er bare at flertallet IKKE er 'mentalt' stærke, folk ryger dagligt fede og drikker (og tager stoffer) selv til Børne-Demoerne.. Sidste eksempel på det sidste lørdag som jeg beskriver under Nanna's tale video og kan ses bl.a. her:
Demo: Systematisk Pædofili og Børnehandel Stortrives i Danmark Part 2 'Nanna Fri' [24.07.2021]
https://www.bitchute.com/video/8ChKZXdXxuOO/
https://rumble.com/embed/vhogbt/?pub=l9py3
GMO Vaccine = Genetisk Modificerede Organismer
https://duckduckgo.com/?q=GMO+Vaccine&;t=h_&ia=web
https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/temaer/Godkendte%20vacciner%20mod%20COVID-19/~/media/E0D9EEF54E534E1182203FE8933426AF.ashx
Det er NU du skal være forbedret mentalt og vær stærk - Pandemic of the unvaccinated - Del 2 - Den psykologiske krig.
1. Det psykologiske spil over for folk der ej vil vaccinere sig af forskellige grunde
2. Børn der skal vaccineres, også under 12 - Fra dr1
3. Vi skal hjælpe andre med at styrke sig i det her, både med det mentale "immunforsvar" og det helbredsmæssige immunforsvar.
M.M.
Og jeg kommer ind på en del her i video, så vil ikke skrive det store, som der kan lyttes til ;)
SE Mere info her:
VIDEO: Den kommende agenda mod folk der ej er vaccineret - Pandemic of the unvaccinated - Del 1
https://www.facebook.com/morten.wilder/videos/860442317902037/
""De lovede, det var et »personligt valg«. Men nu kommer de tvungne vacciner – og tendensen breder sig""
https://www.facebook.com/morten.wilder/posts/10226168684910324
Franske og græske sundhedspersonale får krav om vaccination - Fra september skal ansatte i sundhedssektoren i Frankrig og Grækenland være vaccineret imod coronavirus
https://www.facebook.com/morten.wilder/posts/10226323748866826
Major medical groups call for employers to mandate Covid-19 vaccines for health care workers
https://edition.cnn.com/2021/07/26/health/vaccine-mandate-health-care-workers/index.html
VIDEO: Professor Christine Stabell Benn: Det er godt for immuniteten, at børn får corona
https://www.facebook.com/morten.wilder/videos/10226100774052595/
"Jamen, Jeg forstår slet ikke, at man har fundet på at vaccinere børn, øhh ned til 12 når, øhh. Jeg syntes det er et overgreb på børn" - Citat af: Peter Kamp Busk, Lektor RUC
https://www.facebook.com/morten.wilde...
Mit hjerte græder og er meget bekymret over man nu allerede her meget, meget snart vil til at vaccine børn/unge mellem 12 og 15 år. Så jeg vil skrive som sidst til forældre især med børn i den alder, men også dem fra 0 til 12, fordi, turen kommer nok dertil også - TÆNK JER OM.
https://www.facebook.com/morten.wilder/posts/10226244989577893
Sundhedsstyrelsen skifter kurs og anbefaler nu vaccination af gravide og ammende - 1
https://www.facebook.com/morten.wilder/posts/10226372456604489
VIDEO: Sundhedsstyrelsen skifter kurs og anbefaler nu vaccination af gravide og ammende - 2
https://www.facebook.com/morten.wilder/posts/10226374064044674
Franske og græske sundhedspersonale får krav om vaccination - Fra september skal ansatte i sundhedssektoren i Frankrig og Grækenland være vaccineret imod coronavirus
https://www.facebook.com/morten.wilder/posts/10226323748866826
VIDEO: Vacciner vil skabe en masse mutationer - 1
https://www.facebook.com/morten.wilder/videos/10225343265915365/
VIDEO Vacciner vil skabe en masse mutationer? - 2
https://www.facebook.com/morten.wilder/videos/10225583853809912/
VIDEO De dræber mennesker, sagde Biden på et kort interview omkring ikke vaccineret mennesker
https://www.facebook.com/morten.wilder/videos/196839282386974/
32 views Jul 27, 2021
Wilderdk - 1.58K subscribers
https://youtu.be/dXRQx_4fJMM
Joined Feb 3, 2007 - 1,296,374 views
https://www.youtube.com/user/Wilderdk/featured
Demo: Systematisk Pædofili og Børnehandel Stortrives i Danmark Part 2 'Nanna Fri' [24.07.2021]
https://www.bitchute.com/video/8ChKZXdXxuOO/
https://rumble.com/embed/vhogbt/?pub=l9py3
GMO Vaccine = Genetisk Modificerede Organismer
https://duckduckgo.com/?q=GMO+Vaccine&;t=h_&ia=web
https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/temaer/Godkendte%20vacciner%20mod%20COVID-19/~/media/E0D9EEF54E534E1182203FE8933426AF.ashx
Det er NU du skal være forbedret mentalt og vær stærk - Pandemic of the unvaccinated - Del 2 - Den psykologiske krig.
1. Det psykologiske spil over for folk der ej vil vaccinere sig af forskellige grunde
2. Børn der skal vaccineres, også under 12 - Fra dr1
3. Vi skal hjælpe andre med at styrke sig i det her, både med det mentale "immunforsvar" og det helbredsmæssige immunforsvar.
M.M.
Og jeg kommer ind på en del her i video, så vil ikke skrive det store, som der kan lyttes til ;)
SE Mere info her:
VIDEO: Den kommende agenda mod folk der ej er vaccineret - Pandemic of the unvaccinated - Del 1
https://www.facebook.com/morten.wilder/videos/860442317902037/
""De lovede, det var et »personligt valg«. Men nu kommer de tvungne vacciner – og tendensen breder sig""
https://www.facebook.com/morten.wilder/posts/10226168684910324
Franske og græske sundhedspersonale får krav om vaccination - Fra september skal ansatte i sundhedssektoren i Frankrig og Grækenland være vaccineret imod coronavirus
https://www.facebook.com/morten.wilder/posts/10226323748866826
Major medical groups call for employers to mandate Covid-19 vaccines for health care workers
https://edition.cnn.com/2021/07/26/health/vaccine-mandate-health-care-workers/index.html
VIDEO: Professor Christine Stabell Benn: Det er godt for immuniteten, at børn får corona
https://www.facebook.com/morten.wilder/videos/10226100774052595/
"Jamen, Jeg forstår slet ikke, at man har fundet på at vaccinere børn, øhh ned til 12 når, øhh. Jeg syntes det er et overgreb på børn" - Citat af: Peter Kamp Busk, Lektor RUC
https://www.facebook.com/morten.wilde...
Mit hjerte græder og er meget bekymret over man nu allerede her meget, meget snart vil til at vaccine børn/unge mellem 12 og 15 år. Så jeg vil skrive som sidst til forældre især med børn i den alder, men også dem fra 0 til 12, fordi, turen kommer nok dertil også - TÆNK JER OM.
https://www.facebook.com/morten.wilder/posts/10226244989577893
Sundhedsstyrelsen skifter kurs og anbefaler nu vaccination af gravide og ammende - 1
https://www.facebook.com/morten.wilder/posts/10226372456604489
VIDEO: Sundhedsstyrelsen skifter kurs og anbefaler nu vaccination af gravide og ammende - 2
https://www.facebook.com/morten.wilder/posts/10226374064044674
Franske og græske sundhedspersonale får krav om vaccination - Fra september skal ansatte i sundhedssektoren i Frankrig og Grækenland være vaccineret imod coronavirus
https://www.facebook.com/morten.wilder/posts/10226323748866826
VIDEO: Vacciner vil skabe en masse mutationer - 1
https://www.facebook.com/morten.wilder/videos/10225343265915365/
VIDEO Vacciner vil skabe en masse mutationer? - 2
https://www.facebook.com/morten.wilder/videos/10225583853809912/
VIDEO De dræber mennesker, sagde Biden på et kort interview omkring ikke vaccineret mennesker
https://www.facebook.com/morten.wilder/videos/196839282386974/
32 views Jul 27, 2021
Wilderdk - 1.58K subscribers
https://youtu.be/dXRQx_4fJMM
Joined Feb 3, 2007 - 1,296,374 views
https://www.youtube.com/user/Wilderdk/featured
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