OVERLAND JOURNAL II EP. 2 The Redwood Highway, Chasing Bears and a HELLIAN..! #RFB

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MIKE DECKER GUNS, DOGS AND SUCH https://www.youtube.com/c/MikeDeckerS... #redwoodforest #springfieldarmoryhellian #elk #jailbreakoverlander #supercharged4runner
ALL THE GEAR i USE AND HAVE COUNTED ON, AND NONE OF IT HAS FAILED OR BROKEN.
https://www.amazon.com/shop/jailbreak...
@00:00 start
@00:47 intro
@01:47 SKIP INTRO
@02:04 EZI AWN 1000
@03:27 BIGHORN MTN CAMP SITE
@04:21 SPRINGFIELDARMORY HELLIAN 5.56
@05:27 MAVIC3 AND AN ANGRY DOG
@06:42 TO THE CALIFORNIA COASTLINE
@09:42 MASSIVE HERDS OF ELK
@11:43 CAMPING AND COOKING
@12:55 TRACKING BEARS
@14:38 REDWOOD HIGHWAY
@15:38 SEA OTTER POOPIN
@16:42 GRAY WHALE SURFACING
@16:48 REDWOODS!!
@18:12 REDWOOD HOUSE
RFB 3
https://www.youtube.com/channel/UCbTazbVtE6SyhK-VQXrtmvQ?pbjreload=102
RFB - ALL VIDEOS
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Jailbreak Overlander
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