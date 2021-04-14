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ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΑ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΑ SELF-TEST ΟΠΩΣ ΤΑ ΦΙΜΩΤΡΑ ΚΑΙ ΣΕ ΛΙΓΟ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΑΝ ΔΕΝ ΠΟΥΜΕ ΟΧΙ
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30 views • April 14, 2021
ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΑ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΑ SELF-TEST ΟΠΩΣ ΤΑ ΦΙΜΩΤΡΑ ΚΑΙ ΣΕ ΛΙΓΟ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΑΝ ΔΕΝ ΠΟΥΜΕ ΟΧΙ https://ugetube.com/watch/ctCauUbqkJ9Ru6H .
ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΕ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ ΚΑΤΑΠΑΤΑΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΑΡΘ. 5, ΠΑΡ. 3: "Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΗ". ΝΟΜΟΣ 3418, Άρθρο 12, ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΜΑΣ https://www.brighteon.com/c22c3b1b-9b25-414c-9e2d-c41d30d92225 , https://ugetube.com/watch/Qvig5npv6v9J14d
ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΕ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΕ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΑΠΕΙΛΕΙΣ ΚΑΤΑΠΑΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΗ ΘΕΟΣΔΟΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ, ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ. ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΑΡΘ. 5, ΠΑΡ. 3: "Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΗ». ΝΟΜΟΣ 3418, Άρθρο 12, παράγραφος 1: «Ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ασθενή».
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΙΟ 0,03% ΟΣΟ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΚΑΙ ΕΝΩ Η ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟ 2020 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2019 https://www.brighteon.com/3d957265-209d-471f-b514-01224370e0e1 ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ. ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ.
ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΕ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ ΚΑΤΑΠΑΤΑΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΑΡΘ. 5, ΠΑΡ. 3: "Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΗ". ΝΟΜΟΣ 3418, Άρθρο 12, ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΜΑΣ https://www.brighteon.com/c22c3b1b-9b25-414c-9e2d-c41d30d92225 , https://ugetube.com/watch/Qvig5npv6v9J14d
ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΕ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΕ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΑΠΕΙΛΕΙΣ ΚΑΤΑΠΑΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΗ ΘΕΟΣΔΟΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ, ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ. ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΑΡΘ. 5, ΠΑΡ. 3: "Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΗ». ΝΟΜΟΣ 3418, Άρθρο 12, παράγραφος 1: «Ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ασθενή».
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΙΟ 0,03% ΟΣΟ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΚΑΙ ΕΝΩ Η ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟ 2020 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2019 https://www.brighteon.com/3d957265-209d-471f-b514-01224370e0e1 ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ. ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ.
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