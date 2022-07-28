«Знамя» Христианская песня. Автор-исполнитель Юлия Литвинова (Камышлова) 2022 г. "God is my banner"





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Текст песни с аккордами

Музыка и слова: Юлии Литвиновой 2022 г.





Куплет 1

С Am

Это знамя как солнце весною.

F G

Это знамя как алая кровь.

С Am

Это знамя давно надо мною.

F G С

Это знамя – Христова любовь!



Припев

F

Это знамя

Am

Точно пламя.

F G

Богом нам в покров дано.

F Fm

Это знамя

C

Вечно с нами.

F G C

Нас от зла хранит оно.



Куплет 2

С Am

Всем народам – и дальним, и близким –

F G

Собирайтесь под огненный стяг.

C Am

Бог высокое делает низким

F G С

И князьями – вчерашних бродяг.



Припев

F

Это знамя

Am

Точно пламя.

F G

Богом нам в покров дано.

F Fm

Это знамя

C

Вечно с нами.

F G C

Нас от зла хранит оно.





Куплет 3

С Am

Это знамя против стен вавилонских

F G

Против древних греховных твердынь.

С Am

Это знамя ратоборцев сионских

F G С

Для исхода в пустыню пустынь.



Припев заключительный

F

Знамя Бога,

Am

Стяг Иисуса

F G

Все смотрите на него!

F Fm C

От смертельного укуса

F G C

Нам спасение одно.



Исх 17:15 И устроил Моисей жертвенник и нарёк ему имя:

Иегова Нисси.



Иегова Нисси – дословно в оригинале “Бог моё знамя”

(https://biblehub.com/text/exodus/17-15.htm)



Ис 18:3 Все вы, населяющие вселенную и живущие на земле! смотрите, когда знамя поднимется на горах, и, когда загремит труба, слушайте!



Ис 30:17 От угрозы одного побежит тысяча,

от угрозы пятерых побежите так, что остаток ваш будет как веха на вершине горы и как знамя на холме.



Песн 2:4 Он ввёл меня в дом пира, и знамя его надо мною —

любовь. Ис 49:22 Так говорит Господь Бог: вот, Я подниму руку Мою к народам, и выставлю знамя Моё племенам, и принесут сыновей твоих на руках и дочерей твоих на плечах. 10 И будет в тот день: к корню Иессееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, — и покой его будет слава.

11 И будет в тот день: Господь снова прострет руку Свою, чтобы возвратить Себе остаток народа Своего, какой останется у Ассура, и в Египте, и в Патросе, и у Хуса, и у Елама, и в Сеннааре, и в Емафе, и на островах моря.

12 И поднимет знамя язычникам, и соберёт изгнанников Израиля, и рассеянных Иудеев

созовёт от четырёх концов земли.

Исаия 11 гл



4 и сказал он этому: иди скорее, скажи этому юноше: Иерусалим заселит окрестности по причине множества людей и скота в нём.

5 И Я буду для него, говорит Господь, огненною стеною вокруг него и прославлюсь посреди него.

6 Эй, эй! бегите из северной страны, говорит Господь: ибо по четырём ветрам небесным Я рассеял вас, говорит Господь.

7 Спасайся, Сион, обитающий у дочери Вавилона.

Захария 2 гл



13 Ибо как лук Я натяну Себе Иуду и наполню лук Ефремом, и воздвигну сынов твоих, Сион, против сынов твоих, Иония, и сделаю тебя мечом ратоборца.

14 И явится над ними Господь, и, как молния, вылетит стрела Его, и возгремит Господь Бог трубою, и шествовать будет в бурях полуденных.

Захария 9 гл

5 Кто, как Господь, Бог наш, Который, обитая на высоте,

6 приклоняется, чтобы призирать на небо и на землю;

7 из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего,

8 чтобы посадить его с князьями, с князьями народа его;

Псалом 112



Другие мои христианские песни в плейлисте: https://www.brighteon.com/watch/0a9df8af-7495-4060-9d45-78fddc5e93b0?index=1