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«Знамя» Христианская песня. Автор-исполнитель Юлия Литвинова (Камышлова) 2022 г. "God is my banner"
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Текст песни с аккордами
Музыка и слова: Юлии Литвиновой 2022 г.
Куплет 1
С Am
Это знамя как солнце весною.
F G
Это знамя как алая кровь.
С Am
Это знамя давно надо мною.
F G С
Это знамя – Христова любовь!
Припев
F
Это знамя
Am
Точно пламя.
F G
Богом нам в покров дано.
F Fm
Это знамя
C
Вечно с нами.
F G C
Нас от зла хранит оно.
Куплет 2
С Am
Всем народам – и дальним, и близким –
F G
Собирайтесь под огненный стяг.
C Am
Бог высокое делает низким
F G С
И князьями – вчерашних бродяг.
Припев
F
Это знамя
Am
Точно пламя.
F G
Богом нам в покров дано.
F Fm
Это знамя
C
Вечно с нами.
F G C
Нас от зла хранит оно.
Куплет 3
С Am
Это знамя против стен вавилонских
F G
Против древних греховных твердынь.
С Am
Это знамя ратоборцев сионских
F G С
Для исхода в пустыню пустынь.
Припев заключительный
F
Знамя Бога,
Am
Стяг Иисуса
F G
Все смотрите на него!
F Fm C
От смертельного укуса
F G C
Нам спасение одно.
Исх 17:15 И устроил Моисей жертвенник и нарёк ему имя:
Иегова Нисси.
Иегова Нисси – дословно в оригинале “Бог моё знамя”
(https://biblehub.com/text/exodus/17-15.htm)
Ис 18:3 Все вы, населяющие вселенную и живущие на земле! смотрите, когда знамя поднимется на горах, и, когда загремит труба, слушайте!
Ис 30:17 От угрозы одного побежит тысяча,
от угрозы пятерых побежите так, что остаток ваш будет как веха на вершине горы и как знамя на холме.
Песн 2:4 Он ввёл меня в дом пира, и знамя его надо мною —
любовь. Ис 49:22 Так говорит Господь Бог: вот, Я подниму руку Мою к народам, и выставлю знамя Моё племенам, и принесут сыновей твоих на руках и дочерей твоих на плечах. 10 И будет в тот день: к корню Иессееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, — и покой его будет слава.
11 И будет в тот день: Господь снова прострет руку Свою, чтобы возвратить Себе остаток народа Своего, какой останется у Ассура, и в Египте, и в Патросе, и у Хуса, и у Елама, и в Сеннааре, и в Емафе, и на островах моря.
12 И поднимет знамя язычникам, и соберёт изгнанников Израиля, и рассеянных Иудеев
созовёт от четырёх концов земли.
Исаия 11 гл
4 и сказал он этому: иди скорее, скажи этому юноше: Иерусалим заселит окрестности по причине множества людей и скота в нём.
5 И Я буду для него, говорит Господь, огненною стеною вокруг него и прославлюсь посреди него.
6 Эй, эй! бегите из северной страны, говорит Господь: ибо по четырём ветрам небесным Я рассеял вас, говорит Господь.
7 Спасайся, Сион, обитающий у дочери Вавилона.
Захария 2 гл
13 Ибо как лук Я натяну Себе Иуду и наполню лук Ефремом, и воздвигну сынов твоих, Сион, против сынов твоих, Иония, и сделаю тебя мечом ратоборца.
14 И явится над ними Господь, и, как молния, вылетит стрела Его, и возгремит Господь Бог трубою, и шествовать будет в бурях полуденных.
Захария 9 гл
5 Кто, как Господь, Бог наш, Который, обитая на высоте,
6 приклоняется, чтобы призирать на небо и на землю;
7 из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего,
8 чтобы посадить его с князьями, с князьями народа его;
Псалом 112
Другие мои христианские песни в плейлисте: https://www.brighteon.com/watch/0a9df8af-7495-4060-9d45-78fddc5e93b0?index=1