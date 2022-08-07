Η Ρωσία ξεφτιλίζει τους Δημοκράτες Πολιτικάντηδες της Ευρώπης

Συγκρίνετε των Πούτιν με των Μητσοτάκη και δείτε την διαφορά. Ο ένας έχει πρότυπο των ανώμαλο ψυχοπαθή Klaus Schwab και ονειρεύεται την μεγάλη επανεκκίνηση. Δηλαδή να μας τα πάρουν όλα μέσω φόρωνα μας ανακατέψουν με τους λαούς την Αφρικής και Ασίας ώστε να χαθεί η φυλή μας και να δημιουργήσουν μια νέα ηλίθια φυλή δίχως ιδανικά, αξίες, ιστορία. Δίχως καμία διαφορετικότητα που τόσο επικαλούνται οι Διεθνηστές δίχως τίποτα. Άβουλα όντα που θα πάνε στην δουλειά και θα νοικιάζουν ακόμα και τα έπιπλα τους.

Ένα άτομο που προδίδει τα ιδανικά της φυλή του και προσπαθεί να μας επιβάλει δια του νόμου την ανωμαλία με τους Πούστιδες, παιδεραστές, τραβελια και λοιπά "Προοδευτικά" στοιχεία του Δημοκρατικό Πολιτεύματος. Ένας δειλός, φοβικός και ηττοπαθείς που δέχεται σφαλιάρες από Τούρκους, Αλβανούς, Σκοπιανούς, Πακιστανούς και πιάσεις λογής Βάρβαρο.





Στον αντίποδα ένα ηγέτης που όταν περπατά εκτός από της πατημασιές των υποδημάτων τους αφήνει και δύο γραμμές από τους όρχεις που έχει δεν φοβάστε ΚΑΝΕΝΑΝ ανώμαλο.





Πούτιν μετά έλα και από την Ελλάδα να μας απελευθερώσεις από τους 300 Συμμορίτες που μας διοικούν μαζί με τους πουλημένος Εισαγγελείς, Αστυνομικούς και του Καραβανάδες που ντροπιάζουν την Στολή που φορούν.