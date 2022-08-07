Η Ρωσία ξεφτιλίζει τους Δημοκράτες Πολιτικάντηδες της Ευρώπης

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Συγκρίνετε των Πούτιν με των Μητσοτάκη και δείτε την διαφορά. Ο ένας έχει πρότυπο των ανώμαλο ψυχοπαθή Klaus Schwab και ονειρεύεται την μεγάλη επανεκκίνηση. Δηλαδή να μας τα πάρουν όλα μέσω φόρωνα μας ανακατέψουν με τους λαούς την Αφρικής και Ασίας ώστε να χαθεί η φυλή μας και να δημιουργήσουν μια νέα ηλίθια φυλή δίχως ιδανικά, αξίες, ιστορία. Δίχως καμία διαφορετικότητα που τόσο επικαλούνται οι Διεθνηστές δίχως τίποτα. Άβουλα όντα που θα πάνε στην δουλειά και θα νοικιάζουν ακόμα και τα έπιπλα τους.