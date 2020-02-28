Declassified U.S. Nuclear Test Film #62

0800062 - Rapporto intermedio sui test Prime Starfish del comandante JTF-8; Sequenze aurorali Fishbowl - Silenzioso; Dominic on Fishbowl Phenomenon -Silent; Riepilogo Fishbowl XR - Silenzioso - 1962 - 1:01:25 - Bianco e nero e colore - Quattro film su un video







Rapporto intermedio sui test Starfish Prime del comandante JTF-8 - 7:45 - Suono - STARFISH PRIME, è stato uno dei test nucleari ad alta quota della serie Operation Fishbowl condotta nel Pacific Proving Ground nel 1962. È stato lanciato sull'isola di Johnston area ad un'altitudine di circa 400 chilometri da un razzo Thor e aveva una resa di 1,4 megatoni.







Il test ha valutato le capacità di un missile antiballistico di operare in un ambiente nucleare e la vulnerabilità di un veicolo di rientro degli Stati Uniti per sopravvivere a un'esplosione nucleare nelle vicinanze. Ha inoltre fornito informazioni sulla capacità di un sistema radar statunitense di rilevare e tracciare veicoli di rientro. Un altro obiettivo era quello di discernere gli effetti di un'esplosione ad alta quota sui sistemi di comando e controllo, che avevano dimostrato di essere vulnerabili nei precedenti test ad alta quota. L'obiettivo finale era ottenere informazioni sulla fattibilità dei test nello spazio.