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Declassified U.S. Nuclear Test Film #62
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0800062 - Rapporto intermedio sui test Prime Starfish del comandante JTF-8; Sequenze aurorali Fishbowl - Silenzioso; Dominic on Fishbowl Phenomenon -Silent; Riepilogo Fishbowl XR - Silenzioso - 1962 - 1:01:25 - Bianco e nero e colore - Quattro film su un video
Rapporto intermedio sui test Starfish Prime del comandante JTF-8 - 7:45 - Suono - STARFISH PRIME, è stato uno dei test nucleari ad alta quota della serie Operation Fishbowl condotta nel Pacific Proving Ground nel 1962. È stato lanciato sull'isola di Johnston area ad un'altitudine di circa 400 chilometri da un razzo Thor e aveva una resa di 1,4 megatoni.
Il test ha valutato le capacità di un missile antiballistico di operare in un ambiente nucleare e la vulnerabilità di un veicolo di rientro degli Stati Uniti per sopravvivere a un'esplosione nucleare nelle vicinanze. Ha inoltre fornito informazioni sulla capacità di un sistema radar statunitense di rilevare e tracciare veicoli di rientro. Un altro obiettivo era quello di discernere gli effetti di un'esplosione ad alta quota sui sistemi di comando e controllo, che avevano dimostrato di essere vulnerabili nei precedenti test ad alta quota. L'obiettivo finale era ottenere informazioni sulla fattibilità dei test nello spazio.
Rapporto intermedio sui test Starfish Prime del comandante JTF-8 - 7:45 - Suono - STARFISH PRIME, è stato uno dei test nucleari ad alta quota della serie Operation Fishbowl condotta nel Pacific Proving Ground nel 1962. È stato lanciato sull'isola di Johnston area ad un'altitudine di circa 400 chilometri da un razzo Thor e aveva una resa di 1,4 megatoni.
Il test ha valutato le capacità di un missile antiballistico di operare in un ambiente nucleare e la vulnerabilità di un veicolo di rientro degli Stati Uniti per sopravvivere a un'esplosione nucleare nelle vicinanze. Ha inoltre fornito informazioni sulla capacità di un sistema radar statunitense di rilevare e tracciare veicoli di rientro. Un altro obiettivo era quello di discernere gli effetti di un'esplosione ad alta quota sui sistemi di comando e controllo, che avevano dimostrato di essere vulnerabili nei precedenti test ad alta quota. L'obiettivo finale era ottenere informazioni sulla fattibilità dei test nello spazio.
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