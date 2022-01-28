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Пасека Apiary #45 Foulbrood or not, but it is necessary to treat - the disease of bees Apiary Beekeeping.
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4 views • January 28, 2022
Пасека #45 Гнилец или нет, но лечить надо - болезнь пчел Пасека Пчеловодство.
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https://www.youtube.com/c/PavelBee/videos
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www.Rumble.com/user/pavelbee
https://www.youtube.com/c/PavelBee/videos
https://www.bitchute.com/channel/7Egy7fd3OW4I/
PavelBeeПчеловодствоначинающим пчеловодамнаращивание пчелпчелиная маткапасека для начинающихпасекаПергапасека бизпчеловодство 2017болезнь пчелболеют пчёлыновое пчелиный экспериментотводки пчелпчеловодство как бизнеспчеловодство с нуляГнилец или нет#2пчелиный экспериментDragos GavrilaЗдравей БългарияTomek MiodekEllinikoMeliБелорусское Пчеловодство Belarusian BeekeepingПчеловодство и Садоводство для каждого
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