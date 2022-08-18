Контрацептивы - убойный бизнес. Документальный фильм

О пользе гормональных таблеток и пластырей говорят сейчас многие медики. Эти медикаменты снижают риск воспалительных заболеваний, помогают легче переносить возрастные изменения, улучшают состояние волос и даже способствуют похудению... Но самое главное — они позволяют планировать беременность. Когда врачи рекомендуют гормональные таблетки, они действительно в это верят.





Однако существует и другая точка зрения. Гормональные контрацептивы калечат женщин. Они способны даже убить. И таких случаев тысячи, возможно, сотни тысяч, ведь точной статистики нет. Об этом не сообщают в СМИ, потому что обнародование этой информации невыгодно огромной фармакологической индустрии, а значит, и официальной медицине. В фильме приводятся конкретные случаи, когда у пациенток в результате применения таблеток начинался тромбоз, а впоследствии — тромбоэмболия со смертельным исходом.





Для российских телезрителей многое из того, о чем поведает этот фильм, станет сенсацией. Возможно, приведенная в нем информация поможет миллионам женщин, рискующих своей жизнью и здоровьем своих будущих детей...