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Une démonstration de courage
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30 views • June 28, 2020
[VF] "Pourquoi Bill Gates n'est-il pas en prison ? Faites vous parti de l'état profond ?"
Import https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&;v=6PQO5xz6dPY&feature=emb_logo
Chaîne YT Fils de Pangolin : https://www.youtube.com/channel/UCmp8JbhUWWySA9EphEJ42iA
Pour me soutenir sur Tipeee : : https://fr.tipeee.com/fils-de-pangolin
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Facebook : https://www.facebook.com/AFPangolin/
Twitter : https://twitter.com/Filsde_Pangolin @Filsde_Pangolin
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Source : https://youtu.be/CJM-MvfBRbo
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Vous êtes libre de ré-uploader cette vidéo sur votre chaine ou ailleurs, cependant vous devez mettre un lien vers cette vidéo.
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↓ + DE VIDÉOS EN VERSION FRANÇAISE ↓
[VF] Ted Cruz : "C'est un outrage absolu et un abus de pouvoir" - Audience judiciaire au sénat
https://youtu.be/EcHlsSDK4fE
[VF] Trump sur la lutte contre trafic d'êtres humains seulement 1 mois après sa prise de fonction
https://youtu.be/YLwf3rGq8XE
[VF] Donald Trump - Discussion avec des membres de la communauté Afro-américaine - 8 Juin 2020
https://youtu.be/Y-XQCZ2RI2g
[VF] Nos dirigeants ont menti et utilisé une urgence sanitaire pour renverser la démocratie
https://youtu.be/_e3J4tk8N34
[VF] "Ce sont les démocrates qui ont combattu pour que l’esclavage continu et qui ont bâti le KKK"
https://youtu.be/HnW9GbHafe0
[VF] Donald Trump - Décret sur la censure des médias sociaux
https://youtu.be/jDvkV5Iocy4
[VF] Donald Trump - Déclarations sur les émeutes - George Floyd
https://youtu.be/6xC-x24JdGE
[VF] Donald Trump - Le meilleur reste à venir
https://youtu.be/9aBFPUDeX6M
[VF] Des afro-américains dénoncent les émeutes
https://youtu.be/Ok1x3zNTms0
[VF] Des journalistes infiltrent les ANTIFA - Project Veritas
PART 1 : https://youtu.be/FUe3-X0G3jc
PART 2 : https://youtu.be/rjIQLdM4e6Q
[VF] Commission judiciaire sur le trafic des enfants
https://youtu.be/KIeUsIFZRMU
[VF] 1980 - Donald Trump interviewé par Rona Barrett
https://youtu.be/H7kTHyMwfO8
[VF] Ce discours de Trump que le médias vous cachent
https://youtu.be/ZHJC6rWLs90
[VF] #ObamaGate - La team Obama n'avait pas de preuve et à fait passer Trump pour un traitre
https://youtu.be/IQvw-YLXO6o
[VF] Interview de Donald Trump CENSURÉ par Facebook - 22 Mai 2020
https://youtu.be/Ql9n_SMKaIs
-------------------------------------------------------------------
#FilsDePangolin
Vous ne pouvez littéralement pas obliger quelqu'un à porter un masque sachant que ce masque tue des gens.
Cela tue littéralement des gens
Et les gens, nous le peuple sommes en train de nous réveiller et nous savons ce qu'est l'arrestation d'un citoyen parce que des arrestation de citoyens sont déjà en train de se produire, et chacun d'entre vous qui obéissez aux lois du diable allez être arrêté.
Et vous Docteur allez vous faire arrêter pour crimes contre l'humanité.
Chacun d'entre vous a un sourire narquois derrière ce petit masque mais chacun d'entre vous va être puni par Dieu, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas échapper à Dieu, vous ne pouvez pas échapper à Dieu, Je vais le dire encore une fois, vous ne pouvez pas échapper à Dieu, ni avec un masque ou avec deux mètres Ok ?
Deux mètres, comme je l'ai dit avant, c'est le protocole militaire, vous essayez de faire en sorte, d 'entraîner les gens, pour quand les caméras, la 5g sortira
Alors quoi? ils vont scanner tout le monde ?
Nous devons être scannés, nous devons relevé la température.
Les enfants doivent aller à l'école avec des masques, êtes-vous taré, êtes-vous fou ?
Je pense que vous devriez tous être dans un service de psychologie maintenant parce qu'aucun d'entre vous, aucun d'entre vous, ne sait de quoi il parle
C'est délirant ! Et vous vouliez ouvrir cette réunion avec une prière à Dieu.
Priez-vous le diable ?
Parce que Dieu n'écoute pas cette prière.
Parce vous tous pratiquez les lois du diable.
Qu'est-il arrivé à Bill Gates ?
Pourquoi n'est-il pas en prison ?
Pourquoi est ce qu'Hillary Clinton n'est pas en prison ?
Pourquoi tous ces pédophiles qui vous demandent tous d'écouter leurs règles, Pourquoi ne sont-ils pas en prison ?
Oh est-ce parce que vous en faites partie ?
Merci madame, votre temps est écoulé
Madame, c 'est le dernier avertissement
Faites vous parti de l'état profond ?
L'état profond est en train de sombrer, s'il l'un d'entre vous fait parti de l'état profond, vous sombrerez avec eux.
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↓ + DE VIDÉOS EN VERSION FRANÇAISE ↓
[VF] Ted Cruz : "C'est un outrage absolu et un abus de pouvoir" - Audience judiciaire au sénat
https://youtu.be/EcHlsSDK4fE
[VF] Trump sur la lutte contre trafic d'êtres humains seulement 1 mois après sa prise de fonction
https://youtu.be/YLwf3rGq8XE
[VF] Donald Trump - Discussion avec des membres de la communauté Afro-américaine - 8 Juin 2020
https://youtu.be/Y-XQCZ2RI2g
[VF] Nos dirigeants ont menti et utilisé une urgence sanitaire pour renverser la démocratie
https://youtu.be/_e3J4tk8N34
[VF] "Ce sont les démocrates qui ont combattu pour que l’esclavage continu et qui ont bâti le KKK"
https://youtu.be/HnW9GbHafe0
[VF] Donald Trump - Décret sur la censure des médias sociaux
https://youtu.be/jDvkV5Iocy4
[VF] Donald Trump - Déclarations sur les émeutes - George Floyd
https://youtu.be/6xC-x24JdGE
[VF] Donald Trump - Le meilleur reste à venir
https://youtu.be/9aBFPUDeX6M
[VF] Des afro-américains dénoncent les émeutes
https://youtu.be/Ok1x3zNTms0
[VF] Des journalistes infiltrent les ANTIFA - Project Veritas
PART 1 : https://youtu.be/FUe3-X0G3jc
PART 2 : https://youtu.be/rjIQLdM4e6Q
[VF] Commission judiciaire sur le trafic des enfants
https://youtu.be/KIeUsIFZRMU
[VF] 1980 - Donald Trump interviewé par Rona Barrett
https://youtu.be/H7kTHyMwfO8
[VF] Ce discours de Trump que le médias vous cachent
https://youtu.be/ZHJC6rWLs90
[VF] #ObamaGate - La team Obama n'avait pas de preuve et à fait passer Trump pour un traitre
https://youtu.be/IQvw-YLXO6o
[VF] Interview de Donald Trump CENSURÉ par Facebook - 22 Mai 2020
https://youtu.be/Ql9n_SMKaIs
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#FilsDePangolin
Vous ne pouvez littéralement pas obliger quelqu'un à porter un masque sachant que ce masque tue des gens.
Cela tue littéralement des gens
Et les gens, nous le peuple sommes en train de nous réveiller et nous savons ce qu'est l'arrestation d'un citoyen parce que des arrestation de citoyens sont déjà en train de se produire, et chacun d'entre vous qui obéissez aux lois du diable allez être arrêté.
Et vous Docteur allez vous faire arrêter pour crimes contre l'humanité.
Chacun d'entre vous a un sourire narquois derrière ce petit masque mais chacun d'entre vous va être puni par Dieu, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas échapper à Dieu, vous ne pouvez pas échapper à Dieu, Je vais le dire encore une fois, vous ne pouvez pas échapper à Dieu, ni avec un masque ou avec deux mètres Ok ?
Deux mètres, comme je l'ai dit avant, c'est le protocole militaire, vous essayez de faire en sorte, d 'entraîner les gens, pour quand les caméras, la 5g sortira
Alors quoi? ils vont scanner tout le monde ?
Nous devons être scannés, nous devons relevé la température.
Les enfants doivent aller à l'école avec des masques, êtes-vous taré, êtes-vous fou ?
Je pense que vous devriez tous être dans un service de psychologie maintenant parce qu'aucun d'entre vous, aucun d'entre vous, ne sait de quoi il parle
C'est délirant ! Et vous vouliez ouvrir cette réunion avec une prière à Dieu.
Priez-vous le diable ?
Parce que Dieu n'écoute pas cette prière.
Parce vous tous pratiquez les lois du diable.
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Pourquoi n'est-il pas en prison ?
Pourquoi est ce qu'Hillary Clinton n'est pas en prison ?
Pourquoi tous ces pédophiles qui vous demandent tous d'écouter leurs règles, Pourquoi ne sont-ils pas en prison ?
Oh est-ce parce que vous en faites partie ?
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