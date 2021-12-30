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ΘΕΛΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ; ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΛΥΣΗ
vasoula2908
vasoula2908
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574 views • December 30, 2021
Ο Alexis Bugnolo σαφής και χωρίς περιστροφές, δείχνει το δρόμο για να απαλλαγούμε από τον εφιάλτη, την απάτη, τα μέτρα, τη λυσσαλέα επιμονή για να δεχτούμε ενέσεις θανάτου επειδή η εγκληματική συμμορία θέλει και αποπληθυσμό και απόλυτο έλεγχο. Η ελευθερία θέλει αρετή, τόλμη, δύναμη και αποφασιστικότητα, όχι απλά διαμαρτυρίες και παράπονα που έτσι κι αλλιώς δεν ακούγονται.
Τέλος η επιχειρηματολογία, που είναι ισχυρή και λογική αλλά δεν έχει απήχηση μπροστά στην παράνοια. Παίρνουν μέτρα για να χάσουμε το βιος μας, την αξιοπρεπή διαβίωσή μας αλλά και κάθε χαρά για τη ζωή? Καιρός να πάρουμε κι εμείς δραστικά μέτρα ΤΩΡΑ πριν να'ναι αργά, για να πάρουμε πίσω την ελευθερία μας.
Το δικαίωμά μας να ΖΉΣΟΥΜΕ (κι όχι απλά να επιβιώνουμε) είναι ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟ.
Δεν τους ανήκει ο πλανήτης, η πατρίδα, τα παιδιά μας, τα σπίτια μας
και η ζωή μας.

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