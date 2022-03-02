2. Ἰδέ ὁ Ἄνθρωπος

"Ἡ μόρφωση δημιουργεῖ τή μεταμόρφωση, ὁ ἄνθρωπος ὅμως θαμπώθηκε ἀπό τή δύναμή του. Νόμισε ὅτι ἔγινε ὑπεράνθρωπος καί κατάντησε ἀπάνθρωπος.

Λυδία λίθος πού θά κρίνει την ἀξία ἦ την ἀπραξία ἑνός ἀνθρώπου δέν εἷναι το τι ἐπάγγελμα ἀσκεῖ, ἀλλά το πώς καί γιά ποῖο σκοπό το ἀσκεῖ. Ἔτσι λοιπόν,ἄν οι ἐπιστήμονες δέν σταθοῦν ἄγρυπνοι φύλακες πάνω στίς ἐπάλξεις του επιστημονικού καθήκοντος καί θελήσουν, σάν ἄλλοι Πόντοι Πιλάτοι, νά μεταθέσουν σε ὤμους ἄλλων την εὐθύνη γιά την κακή χρησιμοποίηση των εὑρημάτων τους, τότε η ἐπιστήμη ἀπό πηγή ζωῆς θά μεταβληθεῖ σε πηγή ὀλέθρου.



Οἱ λίγοι κι ἐκλεκτοί ἀποστρέφονται την ἔνταξη σε μία μᾶζα ποῦ ἔχασε τις ἀνθρώπινες ἰδιότητες. Γι’ αὐτό συχνά μένουν μόνοι, ὅπως οι κορυφές των βουνῶν, πού δέχονται τα πλήγματα των κεραυνῶν.

Ἀλλά μόνο οι κορυφές ἔχουν το προνόμιο νά κατοικοῦνται ἀπό ἀετούς καί νά ἀγγίζουν τον οὐρανό. Ὁ ἄνθρωπος εἷναι ὅσα προσφέρει!"