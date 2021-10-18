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[VF] Témoignage important et urgent John O’Looney, directeur de pompes funèbres britannique
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20 views • October 18, 2021
24 septembre 2021 • Le témoignage du directeur de pompes funèbres britannique John O’Looney sur l’actualité mortuaire est édifiant. En réunion à Londres, avec des scientifiques (dont Dolores Cahill), des juristes, ainsi qu’un membre du Parlement (de la région (Emerson Valley ?)), il en déduit que le gouvernement anglais est déjà au courant. Son message, en tant que thanatopracteur, est édifiant et corrobore toutes les annonces qui sont faites par les virologues, scientifiques et médecins depuis plus d’un an maintenant.
N’hésitez pas à faire suivre son message ; il n’est pas trop tard pour empêcher les plus faibles d’entre nous de recevoir l’injection empoisonnée.
Vidéo source :
https://www.bitchute.com/video/43jm1ONDpnnC/
Source vidéo de la transcription :
https://odysee.com/@didi18:e/Un-terrible-avertissement-de-John-O%27Looney-24-sept-2021--:0?r=FtwAKHQL5YuuXiaWefy8XYSYpQds6Afy
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Mon blogue :
https://www.margueriterothe.com/
GAB : 🐸
https://gab.com/MargueriteRothe
Mes chaînes vidéo :
https://rumble.com/user/MargueriteRothe
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/
https://odysee.com/$/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation)
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