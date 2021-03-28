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Τι είναι η Φάση 4 στα εμβόλια Covid-19 Phase 4 for vaccine
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31 views • March 28, 2021
Τι είναι η Φάση 4 στα εμβόλια Covid-19 Phase 4 for vaccine
ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ: https://lbry.tv/@%CE%91%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82:d/Phase-4:0
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ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ: https://lbry.tv/@%CE%91%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82:d/Phase-4:0
Εμβολιασμένοι άνθρωποι περπατούν ως βιολογικές ωρολογιακές βόμβες και απειλή για την κοινωνία https://amazonios.net/emvoliasmenoi-anthropoi-perpatoyn-os-viologikes-orologiakes-vomves-kai-apeili-gia-tin-koinonia/ , http://brighteon.com/ed06dd3e-5cf4-4001-b2e6-27b62bac359c
Οι 4.000 θάνατοι και οι 162 χιλ παρενέργειες που σας κρύβει η πληρωμένη Τηλεόραση απο το Μητσοτάκη.https://amazonios.net/oi-4-000-thanatoi-kai-oi-162-chil-parenergeies-poy-sas-kryvei-i-pliromeni-tileorasi-apo-to-mitsotaki/
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