Love Is Never the Cause Of Pain, Projection Creating Separation in Relationship, Soulmates Relationship, Relationship Between Law Of Cause And Effect and Every Other Law Of Divine Love

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Original:https://youtu.be/WvxtR2B-nAg
20111204 God's Laws - Law of Cause & Effect P2
Cut:
1h55m08s - 2h04m01s
Website:
https://www.divinetruth.com
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“LOVE CAN ONLY CAUSE LOVING EFFECTS.”
@ 1h58m18s
“IF THE EFFECT IS PAINFUL, THEN THE CAUSE ISN’T LOVING.
LOVE IS NOT THE CAUSE OF PAIN.
LOVE IS NEVER THE CAUSE OF PAIN IN FACT.”
@ 2h00m11s
“LOVE ALWAYS HAS POSITIVE, JOYFUL CONSEQUENCES AND A LACK OF LOVE OR FEAR ALWAYS HAS UNHAPPY, PAINFUL CONSEQUENCES.”
@ 2h02m08s