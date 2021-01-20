Event 201 Coronabedrägeriets uppkomst, kommenterad

Plandemic Indoctrination (av Mikki Willis) inleds med Event 201 som är Coronakampanjens officiella presentation några månader innan "pandemispridningen" i Kina. Här kommenteras inledningen för att tydliggöra de viktigaste inslagen.

1) EVENT 201 är finansierat av Bill Gates mfl som planerat och genomfört Coronakampanjen i syfte ta global kontroll.

2) Eventet genomfördes 5 månader innan utbrottet i Wuhan

3) Påståendet att Event 202 är "fiktivt" är direkt lögn. Det är planerat och styrt

4) Här läggs grunden till global kontroll

5) Här läggs grunden till polisstat

6) Här läggs grunden till mediernas skrämselpropaganda

7) Här promotas munmasken som symbolen för att tysta befolkningen

8) Munmasken visar att att Coronakampanjen äger världen.

9) Coronakampanjen påstod att människor ville ha vaccin ett halvår innan "plandemin" bröt ut

10) Coronabedrägeriet fortsätter så länge människor accepterar att bli lurade med bedrägliga fakta och låter sig vaccineras av kriminella företags hälsofarliga fulvax.