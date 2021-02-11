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Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ
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69 views • February 11, 2021
— Αυτά συμβαίνουν στο ξέφραγο αμπέλι ΕΛΛΑΣ των ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΩΝ μετανάστο-ΜΚΟς
Αυτά συμβαίνουν στο ξέφραγο αμπέλι ΕΛΛΑΣ των israAID = israRAIDE ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΩΝ μετανάστο-ΜΚΟς "ΝΤΠ-NWO" - Ε.ΣΥ ΕΛΛΗΝΑ.. ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ .. ΒΛΕΠΕ.. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ.. Επί του καναπέως.. "ΚΙ ΟΛΑ ΚΑΛΑ ΘΑ ΠΑΝ" 🙄
..........israAID.............. = .............israRAIDE
...... "Common" Logic... not....... Singular-Logic🤔
(Βίντεο):https://www.facebook.com/angelo.../videos/2490525491170948 <>
Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΩ
Jewish NGO welcomes immigrants to Lesvos. This is what happens when Greece becomes an OPEN FOR ALL "vineyard" - Εβραϊκή ΜΚΟ καλωσορίζει μετανάστες στην Λέσβο.Αυτά γίνονται όταν η Ελλάδα γίνεται ξέφραγο αμπέλι Πηγή : https://youtu.be/eaXjLfS4jg8
=========================
ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ «ΕΙΣΑΓΓΕΛΑΤΟΥΣ ΤΑΤΙ-ΑΝΕΣ ΣΡΟΪΤΕΡ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΔΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΚΑΘΕΣΤΩ-ΦΕΡΕΦΩΝΑ ΠΑΠΑΓΑΛΑΚΙΑ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ».... ΣΟΥ ΛΕΝΕ... ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟ .... ΑΠΟ ΤΟΝ.... "ΣΩΡΡΑ"... Η Ελληνοκαναδή Δημοσιογράφος λέει «Tην Αλήθεια για την Ελλάδα!» (video) ... «ΞΥΠΝΑ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΕ»
[Ευάγγελος Ηρακλείδης 4 Απριλίου 2017] (Βίντεο)
https://www.facebook.com/angelo.irakleides/videos/2489975144559316
Μια καταπληκτική ομολογία μιας Ελληνοκαναδέζας δημοσιογράφο έρχεται να εκφράσει την σκληρή πραγματικότητα στην οποία έχει περιέλθει η Ελλάδα τα τελευταία χρονιά από την στάση των πολιτικών της που την παρέδωσαν «αρνιού σε σφαγή».
.
Συγκεκριμένα, η Faith Goldy σε μια τηλεοπτική εκπομπή σε κάποιο κανάλι του Καναδά, σχολιάζοντας την κατάσταση στην Ελλάδα ξέσπασε λέγοντας χαρακτηριστικά ότι οι Έλληνες πολιτικοί είναι οι πόρνες της Ευρώπης.
.
Η Faith Goldy αναρωτήθηκε πώς είναι δυνατόν αυτήν την εβδομάδα να εορτάζουμε στην Ελλάδα την επέτειο της επανάστασης και της ανεξαρτησίας, όταν η χώρα είναι υπό την σκληρή κατοχή των ξένων που έχουν καταλύσει ολοκληρωτικά την ανεξαρτησία της.
.
Αυτοί οι Έλληνες πολιτικοί, αναφέρει η Ελληνοκαναδέζα δημοσιογράφος, είναι οι ίδιοι που έβαλαν την χώρα στην μέγγενη του ΔΝΤ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταλύοντας όλες τις ελευθερίες του ελληνικού λαού φτωχοποιώντας τους Έλληνες αφού κατέστρεψαν την οικονομία.
.
Αλλά εκτός από όλα αυτά όπως τονίζει η Ελληνοκαναδέζα δημοσιογράφος με την σκανδαλώδη ανοχή των Ελλήνων πολιτικών η χώρα μετατρέπεται σε αποθήκη ψυχών και σε εν δυνάμει μουσουλμανική χώρα καθώς αφήνουν να εισρέουν ανεξέλεγκτα χιλιάδες μουσουλμάνοι λαθρο από την Ανατολή.
.
Συνεχίζοντας την αναφορά της έξω από τα δόντια, η κυρία Goldy παραδέχεται ουσιαστικά πώς η Ελλάδα μετατρέπεται ξανά σε ένα νέο τύπο οθωμανικής επαρχίας και αυτό σχεδόν 200 χρόνια μετά την επανάσταση της.
.
Αυτοί οι Έλληνες πολιτικοί, αναφέρει η Ελληνοκαναδέζα δημοσιογράφος, είναι οι ίδιοι που έβαλαν την χώρα στην μέγγενη του ΔΝΤ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταλύοντας όλες τις ελευθερίες του ελληνικού λαού φτωχοποιώντας τους Έλληνες αφού κατέστρεψαν την οικονομία.
.
Αλλά εκτός από όλα αυτά όπως τονίζει η Ελληνοκαναδέζα δημοσιογράφος με την σκανδαλώδη ανοχή των Ελλήνων πολιτικών η χώρα μετατρέπεται σε αποθήκη ψυχών και σε εν δυνάμει μουσουλμανική χώρα καθώς αφήνουν να εισρέουν ανεξέλεγκτα χιλιάδες μουσουλμάνοι λαθρο από την Ανατολή.
.
Συνεχίζοντας την αναφορά της έξω από τα δόντια, η κυρία Goldy παραδέχεται ουσιαστικά πώς η Ελλάδα μετατρέπεται ξανά σε ένα νέο τύπο οθωμανικής επαρχίας και αυτό σχεδόν 200 χρόνια μετά την επανάσταση της....
Πηγή:https://www.diadrastika.com/.../ellinokanadi-alithia-gia...
ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΟΤΙ Ε.ΣΥ ΕΓΧΩΡΙΕ "ΕΛΛΑΔΙΤΗ" - ΠΑΡΑΔΕΞΟΥ - ΕΙΣΑΙ ΜΕΣ ΣΤΗ "ΛΗΘΗ".!! (Βίντεο)
https://www.facebook.com/angelo.irakleides/videos/2489975144559316
--------------------------
«Το ΑΠΟΛΥΤΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΩΣ Βουλή & κόμματα ΕΙΝΑΙ απο το 2010 διακοσμητικά στοιχεία που ακριβοπληρώνουμε»
ΔΕΝ ΒΟΥΛΟΝΤΑΙ ή ΒΟΥΛΕΥΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑ "ΒΟΛΕΥΟΝΤΑΙ"
ΠΟΥ ΠΗΓΕ ΤΟ «ΚΥΡΩΣΗ»;;? ΤΟ ΞΕΡΕΙΣ ΟΤΙ ΤΑ ΦΕΚ ΔΕΝ ΛΗΓΟΥΝ;?🤔 - ΚΙ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΒΟΥΛΟΝΤΑΙ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΨΗ ΔΛΔ ΕΙΝΑΙ ΓΛΑΣΤΡΕΣ ΜΕ ΠΑΧΟΥΛΟΥΣ ΜΗΣΘΟΥΣ Ε.ΣΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΛΗΝΑ ΤΙ ΤΟΥΣ ΘΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ;;??🤔» Βίντεο:
https://www.facebook.com/angelo.../videos/2487582264798604 & ΠΗΓΗ-SOURCE(video):https://youtu.be/iU-UHsolcvo
ΤΩΡΑ ΚΑΠΟΙΟΙ ΘΑ ΠΟΥΝ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΦΩΤΟ;; ΝΑΙ ΡΕ ΣΥΝΕΛΛΗΝ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΝΟΗΣΟΥΝ ΟΛΟΙ ΤΟ ΝΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΧΩΝΕΨΟΥΝ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ... ΤΑ ΦΕΚ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ - :ΞΥΠΝΑ :
Φωτό:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2486109878279176 .
ΑΧ ΕΛΛΑΣ🇬🇷 ΗΡΩΩΝ ΧΩΡΑ.. ΤΙ ΓΑΪΔΑΡΟΥΣ ΒΓΑΖΕΙΣ . ΤΩΡΑ;?🤔
«Το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ και τη ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ότι η Βουλή και τα κόμματα αποτελούν απο το 2010 διακοσμητικό στοιχείο που το ακριβοπληρώνουμε....»
ΔΕΝ ΒΟΥΛΟΝΤΑΙ ή ΒΟΥΛΕΥΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑ "ΒΟΛΕΥΟΝΤΑΙ"
ΠΟΥ ΠΗΓΕ ΤΟ «ΚΥΡΩΣΗ»;;? ΤΟ ΞΕΡΕΙΣ ΟΤΙ ΤΑ ΦΕΚ ΔΕΝ ΛΗΓΟΥΝ;?🤔 - ΚΙ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΒΟΥΛΟΝΤΑΙ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ
Αυτά συμβαίνουν στο ξέφραγο αμπέλι ΕΛΛΑΣ των israAID = israRAIDE ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΩΝ μετανάστο-ΜΚΟς "ΝΤΠ-NWO" - Ε.ΣΥ ΕΛΛΗΝΑ.. ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ .. ΒΛΕΠΕ.. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ.. Επί του καναπέως.. "ΚΙ ΟΛΑ ΚΑΛΑ ΘΑ ΠΑΝ" 🙄
..........israAID.............. = .............israRAIDE
...... "Common" Logic... not....... Singular-Logic🤔
(Βίντεο):https://www.facebook.com/angelo.../videos/2490525491170948 <>
Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΩ
Jewish NGO welcomes immigrants to Lesvos. This is what happens when Greece becomes an OPEN FOR ALL "vineyard" - Εβραϊκή ΜΚΟ καλωσορίζει μετανάστες στην Λέσβο.Αυτά γίνονται όταν η Ελλάδα γίνεται ξέφραγο αμπέλι Πηγή : https://youtu.be/eaXjLfS4jg8
=========================
ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ «ΕΙΣΑΓΓΕΛΑΤΟΥΣ ΤΑΤΙ-ΑΝΕΣ ΣΡΟΪΤΕΡ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΔΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΚΑΘΕΣΤΩ-ΦΕΡΕΦΩΝΑ ΠΑΠΑΓΑΛΑΚΙΑ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ».... ΣΟΥ ΛΕΝΕ... ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟ .... ΑΠΟ ΤΟΝ.... "ΣΩΡΡΑ"... Η Ελληνοκαναδή Δημοσιογράφος λέει «Tην Αλήθεια για την Ελλάδα!» (video) ... «ΞΥΠΝΑ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΕ»
[Ευάγγελος Ηρακλείδης 4 Απριλίου 2017] (Βίντεο)
https://www.facebook.com/angelo.irakleides/videos/2489975144559316
Μια καταπληκτική ομολογία μιας Ελληνοκαναδέζας δημοσιογράφο έρχεται να εκφράσει την σκληρή πραγματικότητα στην οποία έχει περιέλθει η Ελλάδα τα τελευταία χρονιά από την στάση των πολιτικών της που την παρέδωσαν «αρνιού σε σφαγή».
.
Συγκεκριμένα, η Faith Goldy σε μια τηλεοπτική εκπομπή σε κάποιο κανάλι του Καναδά, σχολιάζοντας την κατάσταση στην Ελλάδα ξέσπασε λέγοντας χαρακτηριστικά ότι οι Έλληνες πολιτικοί είναι οι πόρνες της Ευρώπης.
.
Η Faith Goldy αναρωτήθηκε πώς είναι δυνατόν αυτήν την εβδομάδα να εορτάζουμε στην Ελλάδα την επέτειο της επανάστασης και της ανεξαρτησίας, όταν η χώρα είναι υπό την σκληρή κατοχή των ξένων που έχουν καταλύσει ολοκληρωτικά την ανεξαρτησία της.
.
Αυτοί οι Έλληνες πολιτικοί, αναφέρει η Ελληνοκαναδέζα δημοσιογράφος, είναι οι ίδιοι που έβαλαν την χώρα στην μέγγενη του ΔΝΤ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταλύοντας όλες τις ελευθερίες του ελληνικού λαού φτωχοποιώντας τους Έλληνες αφού κατέστρεψαν την οικονομία.
.
Αλλά εκτός από όλα αυτά όπως τονίζει η Ελληνοκαναδέζα δημοσιογράφος με την σκανδαλώδη ανοχή των Ελλήνων πολιτικών η χώρα μετατρέπεται σε αποθήκη ψυχών και σε εν δυνάμει μουσουλμανική χώρα καθώς αφήνουν να εισρέουν ανεξέλεγκτα χιλιάδες μουσουλμάνοι λαθρο από την Ανατολή.
.
Συνεχίζοντας την αναφορά της έξω από τα δόντια, η κυρία Goldy παραδέχεται ουσιαστικά πώς η Ελλάδα μετατρέπεται ξανά σε ένα νέο τύπο οθωμανικής επαρχίας και αυτό σχεδόν 200 χρόνια μετά την επανάσταση της.
.
Αυτοί οι Έλληνες πολιτικοί, αναφέρει η Ελληνοκαναδέζα δημοσιογράφος, είναι οι ίδιοι που έβαλαν την χώρα στην μέγγενη του ΔΝΤ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταλύοντας όλες τις ελευθερίες του ελληνικού λαού φτωχοποιώντας τους Έλληνες αφού κατέστρεψαν την οικονομία.
.
Αλλά εκτός από όλα αυτά όπως τονίζει η Ελληνοκαναδέζα δημοσιογράφος με την σκανδαλώδη ανοχή των Ελλήνων πολιτικών η χώρα μετατρέπεται σε αποθήκη ψυχών και σε εν δυνάμει μουσουλμανική χώρα καθώς αφήνουν να εισρέουν ανεξέλεγκτα χιλιάδες μουσουλμάνοι λαθρο από την Ανατολή.
.
Συνεχίζοντας την αναφορά της έξω από τα δόντια, η κυρία Goldy παραδέχεται ουσιαστικά πώς η Ελλάδα μετατρέπεται ξανά σε ένα νέο τύπο οθωμανικής επαρχίας και αυτό σχεδόν 200 χρόνια μετά την επανάσταση της....
Πηγή:https://www.diadrastika.com/.../ellinokanadi-alithia-gia...
ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΟΤΙ Ε.ΣΥ ΕΓΧΩΡΙΕ "ΕΛΛΑΔΙΤΗ" - ΠΑΡΑΔΕΞΟΥ - ΕΙΣΑΙ ΜΕΣ ΣΤΗ "ΛΗΘΗ".!! (Βίντεο)
https://www.facebook.com/angelo.irakleides/videos/2489975144559316
--------------------------
«Το ΑΠΟΛΥΤΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΩΣ Βουλή & κόμματα ΕΙΝΑΙ απο το 2010 διακοσμητικά στοιχεία που ακριβοπληρώνουμε»
ΔΕΝ ΒΟΥΛΟΝΤΑΙ ή ΒΟΥΛΕΥΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑ "ΒΟΛΕΥΟΝΤΑΙ"
ΠΟΥ ΠΗΓΕ ΤΟ «ΚΥΡΩΣΗ»;;? ΤΟ ΞΕΡΕΙΣ ΟΤΙ ΤΑ ΦΕΚ ΔΕΝ ΛΗΓΟΥΝ;?🤔 - ΚΙ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΒΟΥΛΟΝΤΑΙ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΨΗ ΔΛΔ ΕΙΝΑΙ ΓΛΑΣΤΡΕΣ ΜΕ ΠΑΧΟΥΛΟΥΣ ΜΗΣΘΟΥΣ Ε.ΣΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΛΗΝΑ ΤΙ ΤΟΥΣ ΘΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ;;??🤔» Βίντεο:
https://www.facebook.com/angelo.../videos/2487582264798604 & ΠΗΓΗ-SOURCE(video):https://youtu.be/iU-UHsolcvo
ΤΩΡΑ ΚΑΠΟΙΟΙ ΘΑ ΠΟΥΝ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΦΩΤΟ;; ΝΑΙ ΡΕ ΣΥΝΕΛΛΗΝ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΝΟΗΣΟΥΝ ΟΛΟΙ ΤΟ ΝΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΧΩΝΕΨΟΥΝ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ... ΤΑ ΦΕΚ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ - :ΞΥΠΝΑ :
Φωτό:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2486109878279176 .
ΑΧ ΕΛΛΑΣ🇬🇷 ΗΡΩΩΝ ΧΩΡΑ.. ΤΙ ΓΑΪΔΑΡΟΥΣ ΒΓΑΖΕΙΣ . ΤΩΡΑ;?🤔
«Το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ και τη ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ότι η Βουλή και τα κόμματα αποτελούν απο το 2010 διακοσμητικό στοιχείο που το ακριβοπληρώνουμε....»
ΔΕΝ ΒΟΥΛΟΝΤΑΙ ή ΒΟΥΛΕΥΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑ "ΒΟΛΕΥΟΝΤΑΙ"
ΠΟΥ ΠΗΓΕ ΤΟ «ΚΥΡΩΣΗ»;;? ΤΟ ΞΕΡΕΙΣ ΟΤΙ ΤΑ ΦΕΚ ΔΕΝ ΛΗΓΟΥΝ;?🤔 - ΚΙ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΒΟΥΛΟΝΤΑΙ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ
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