Смысл жизни - точка зрения атеиста

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В чём смысл жизни без религии...без загробной жизни?
Какой цели служат наши жизни, если все заканчивается смертью?
Это видео фактически является ретроспективой жизни атеиста Харриса Султана - бывшего мусульманина Пакистанского происхождения.
Харрис снимает видео как на английском, так и на урду, и готовит еще много интересного контента.