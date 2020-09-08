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Νόμο της Σαρία και προδοσία στο Αιγαίο προωθεί ο Μητσοτάκης
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375 views • September 08, 2020
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6.30μμ Ομιλία στο άγαλμα του Μεγάλου Αλέξανδρου και πορεία στο Βελλίδειο
-Η θυσία του Έλληνα Αλεξιπτωτιστή Κωνσταντίνου Μελιγκώνη – Αθάνατος!
-Προδοσία Μητσοτάκη: «Αρχίζει ο διάλογος με την τουρκία!» - Ντόρα Μπακογιάννη: «Δε μας νοιάζει αν κάνουν έρευνες σε ελληνικά ύδατα!»
-Το σχέδιο μας για συντριβή της τουρκικής επιθετικότητας
-Ενισχύονται καθημερινά οι Έλληνες για την Πατρίδα!
Σε πανικό οι δημοσκόποι από τα υψηλή ποσοστά μας
-Δικαιωθήκαν όλες οι προβλέψεις μας για τον κορωνοϊό
Βig brother - Σαπίλα: η κοινωνία όπως σχεδιάζουν να γίνει!
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