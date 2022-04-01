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ENORMES Preguntas que tienen que ver con TODOS nosotros
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43 views • April 01, 2022
Temas:
0:00 Introducción
2:40 La calvicie
7:57 Creación de la Realidad
12:13 La forma de salir de esta Matrix
15:40 Pirámides en Ucrania
27:50 Lo que viene de las Religiones Abramicas
32:02 Razas Cósmicas, Insectos y Reptiles
36:32 Arcas Extraterrestres en el Planeta
39:19 Hipnosis Clínica Regresiva
43:27 Protocolos de Contacto CE5
48:36 El Flash Solar
52:47 Migraciones masivas de Europa a América
1:00:51 Piercings y Cirugías
1:02:48 Lo mas reciente del Crypto
1:07:15 Jóvenes Sexo y Educación
1:20:18 Emanciparse de la violencia
1:24:15 Como manejar la Obscuridad
1:26:15 Las Almas que Fracasen durante el Cambio
1:29:50 Las Castas Extraterrestres
1:36:08 Como afrontar la falta de Alimento
1:44:43 Tierra Plana
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12:13 La forma de salir de esta Matrix
15:40 Pirámides en Ucrania
27:50 Lo que viene de las Religiones Abramicas
32:02 Razas Cósmicas, Insectos y Reptiles
36:32 Arcas Extraterrestres en el Planeta
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52:47 Migraciones masivas de Europa a América
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