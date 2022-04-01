ENORMES Preguntas que tienen que ver con TODOS nosotros

Temas:



0:00 Introducción

2:40 La calvicie

7:57 Creación de la Realidad

12:13 La forma de salir de esta Matrix

15:40 Pirámides en Ucrania

27:50 Lo que viene de las Religiones Abramicas

32:02 Razas Cósmicas, Insectos y Reptiles

36:32 Arcas Extraterrestres en el Planeta

39:19 Hipnosis Clínica Regresiva

43:27 Protocolos de Contacto CE5

48:36 El Flash Solar

52:47 Migraciones masivas de Europa a América

1:00:51 Piercings y Cirugías

1:02:48 Lo mas reciente del Crypto

1:07:15 Jóvenes Sexo y Educación

1:20:18 Emanciparse de la violencia

1:24:15 Como manejar la Obscuridad

1:26:15 Las Almas que Fracasen durante el Cambio

1:29:50 Las Castas Extraterrestres

1:36:08 Como afrontar la falta de Alimento

1:44:43 Tierra Plana