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Μετάλλαξη μέσω Μαγνητικά Τροποποιημένης Λουσιφεράσης!
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644 views • June 21, 2021
Επιχειρούν, μέσω του εμβολιασμού, ένα άνευ προηγουμένου εφιαλτικό σενάριο, για τον αφανισμό του ανθρώπου και την μετατροπή του, σε μεταλλαγμένο ανδροειδές, ελεγχόμενο ψυχή τε και σώματι.
Ο ενεργών αυτά, ευρισκόμενος στο παρασκήνιο προσωρινα και ερχόμενος στο προσκήνιο μελλοντικά, δεν είναι παρά ο αρχαίος εχθρός του ανθρώπινου γένους, δηλαδή ο μιαρός σατανάς και ο εκλεκτός του, Αντίχριστος, ο οποίος και μεθοδεύει την σφράγιση των ανθρώπων με το επάρατο 666.
Ο ενεργών αυτά, ευρισκόμενος στο παρασκήνιο προσωρινα και ερχόμενος στο προσκήνιο μελλοντικά, δεν είναι παρά ο αρχαίος εχθρός του ανθρώπινου γένους, δηλαδή ο μιαρός σατανάς και ο εκλεκτός του, Αντίχριστος, ο οποίος και μεθοδεύει την σφράγιση των ανθρώπων με το επάρατο 666.
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