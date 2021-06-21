Μετάλλαξη μέσω Μαγνητικά Τροποποιημένης Λουσιφεράσης!

Επιχειρούν, μέσω του εμβολιασμού, ένα άνευ προηγουμένου εφιαλτικό σενάριο, για τον αφανισμό του ανθρώπου και την μετατροπή του, σε μεταλλαγμένο ανδροειδές, ελεγχόμενο ψυχή τε και σώματι.

Ο ενεργών αυτά, ευρισκόμενος στο παρασκήνιο προσωρινα και ερχόμενος στο προσκήνιο μελλοντικά, δεν είναι παρά ο αρχαίος εχθρός του ανθρώπινου γένους, δηλαδή ο μιαρός σατανάς και ο εκλεκτός του, Αντίχριστος, ο οποίος και μεθοδεύει την σφράγιση των ανθρώπων με το επάρατο 666.