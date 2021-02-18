Плоската Земя - Двеста доказателства че Земята не е въртящо се кълбо - 200 Proofs - Eric Dubay - СТАМАТ - Part1

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23 views • February 18, 2021



Ерик Дубей е роден в щата Мейн и е на 32 години. Завършва Английска филология и Философия. В последните десет години живее в Банкок, Тайланд и преподава Йога и Уинг-Чун в свободното си време, докато разобличава Новия Световен Ред през цялото време.

В средата на Ноември 2014 година издаде първата си книга по настоящата тема „Заговорът Плоска Земя”, а през декември излезе едноименния му филм „The Flat Earth Conspiracy Documentary”. На 4-ти Август 2015 година публикува в уебсайта си „ Двеста доказателства, че Земята не е въртящо се кълбо!”

Негови уебсайтове са:

​ и

http://ifers.boards.net/​

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https://stamat.org/ Oct 23, 2015Ерик Дубей е роден в щата Мейн и е на 32 години. Завършва Английска филология и Философия. В последните десет години живее в Банкок, Тайланд и преподава Йога и Уинг-Чун в свободното си време, докато разобличава Новия Световен Ред през цялото време.В средата на Ноември 2014 година издаде първата си книга по настоящата тема „Заговорът Плоска Земя”, а през декември излезе едноименния му филм „The Flat Earth Conspiracy Documentary”. На 4-ти Август 2015 година публикува в уебсайта си „ Двеста доказателства, че Земята не е въртящо се кълбо!”Негови уебсайтове са: http://www.atlanteanconspiracy.com/ ​ иЧетете и купувайте Уникалните Книги на СТАМАТ от уебсайта: Keywords nwoflat-earthzeteticposthumanismstamateric-dubay200-proofs

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