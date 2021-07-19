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CDL97 - Une protéine spike plus toxique que prévu ! Jean-Jacques Crevecoeur
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50 views • July 19, 2021
Publication de cette vidéo : lundi 19 juillet 2021 : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/CDL97:1
Description JJC :
CONTINUEZ À TÉLÉCHARGER ET À DIFFUSER LA VIDÉO « Ils étaient fiers d'être vaccinés… Ils en sont morts ! » DISPONIBLE MAINTENANT DANS 11 LANGUES DIFFÉRENTES (bientôt une douzième en arabe), en cliquant sur ce lien : https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0
Comme je l'ai annoncé dans ma conversation #95 du 5 juillet, je vous invite à découvrir (ou à réécouter) jusque fin août des entrevues et des chroniques que j'ai assurées depuis le début de cette crise COVID19, à l'invitation de diverses personnes engagées, elles aussi, comme gardiennes de l'Humanité.
Aujourd'hui, je vous propose deux chroniques que j'ai assurées en compagnie de Jean-François Denis, l'animateur de la chaîne ThéoVox TV, à propos de cette fameuse protéine Spike dont les concepteurs des « vaccins anti-COVID19 » nous ont vanté les mérites et les vertus thérapeutiques. Une fois de plus, la réalité de terrain est tout autre et cette protéine se révèle finalement être probablement à l'origine des nombreuses complications vécues par les personnes atteintes de cette maladie appelée COVID.
À noter que lorsque j'ai présenté ces deux chroniques, je n'avais pas encore eu connaissance d'un autre coupable des symptômes attribués erronément au SARS-COV-2, à savoir l'oxyde de graphène. L'oxyde de graphène est un produit nanotechnologique qui a été introduit dans les vaccins anti-grippe de 2019, dans les masques, dans les tests PCR et dans tous les vaccins anti-COVID. C'est cette substance qui affaiblit gravement le système immunitaire des personnes injectées, qui fait baisser drastiquement le taux de glutathion et qui provoque — ô surprise — exactement TOUS les symptômes attribués au virus fantôme à l'origine de cette pseudo-pandémie… Nous aurions donc deux coupables réels qui ont provoqués les problèmes de santé de la population : l'oxyde de graphène et sa complice, la protéine spike !
Quelques références pratiques :
— pour suivre l'info en questionS en direct sur ma page Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Description JJC :
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Comme je l'ai annoncé dans ma conversation #95 du 5 juillet, je vous invite à découvrir (ou à réécouter) jusque fin août des entrevues et des chroniques que j'ai assurées depuis le début de cette crise COVID19, à l'invitation de diverses personnes engagées, elles aussi, comme gardiennes de l'Humanité.
Aujourd'hui, je vous propose deux chroniques que j'ai assurées en compagnie de Jean-François Denis, l'animateur de la chaîne ThéoVox TV, à propos de cette fameuse protéine Spike dont les concepteurs des « vaccins anti-COVID19 » nous ont vanté les mérites et les vertus thérapeutiques. Une fois de plus, la réalité de terrain est tout autre et cette protéine se révèle finalement être probablement à l'origine des nombreuses complications vécues par les personnes atteintes de cette maladie appelée COVID.
À noter que lorsque j'ai présenté ces deux chroniques, je n'avais pas encore eu connaissance d'un autre coupable des symptômes attribués erronément au SARS-COV-2, à savoir l'oxyde de graphène. L'oxyde de graphène est un produit nanotechnologique qui a été introduit dans les vaccins anti-grippe de 2019, dans les masques, dans les tests PCR et dans tous les vaccins anti-COVID. C'est cette substance qui affaiblit gravement le système immunitaire des personnes injectées, qui fait baisser drastiquement le taux de glutathion et qui provoque — ô surprise — exactement TOUS les symptômes attribués au virus fantôme à l'origine de cette pseudo-pandémie… Nous aurions donc deux coupables réels qui ont provoqués les problèmes de santé de la population : l'oxyde de graphène et sa complice, la protéine spike !
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