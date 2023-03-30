Mit welchen Tricks der BND versucht mich aus meiner Wohnung zu ekeln 30.03.2023

Es stand schon vor 10 Jahren fest dass ich irgendwann mal diese Wohnung bekommen würde das hat mein Illuminati Großvater für mich so ausgesucht. Man hat dafür gesorgt dass alle anderen Vermieter abspringen oder gar nicht erst reagieren siehe dieses Schreiben vom Anwalt:

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So viel zum Thema Demokratie und Rechtsstaat.

Unsere Waffengesetze sind übrigens viel schärfer als im dritten Reich.

Für die Miete ist Frau Nägele vom Landkreis Northeim zuständig da ich Sozialleistungen nach SGB XII beziehe. Laut ihrem Schreiben wurde die Miete komplett überwiesen. Was ich im Video vergessen habe zu erwähnen ist dass man ständig auch in meiner Wohnung ein und ausgeht und Sachen klaut z.b Spülmittel. Man lebt also unter konstantem Terror und dies lässt einem auch den letzten Tropfen Lebensfreude verlieren. Spaß macht das nicht irgendwie fernsehen zu gucken oder ein Spiel zu spielen wenn ich weiß nachts oder wenn ich weg bin sind wildfremde Leute in meiner Bude. Erschreckend ist auch wie viele Leute sich in diesen vom BND gesteuerten Terrorapparat einbinden und rekrutieren lassen um auf die eigene Bevölkerung loszugehen Schande über euch alle.