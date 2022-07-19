14 Ursachen für Deinen schlechten Schlaf (Teil 4/4)

Unser Gehirn und Bewusstsein ist im Schlaf alles andere als inaktiv. Das beweisen die Gemessenen Hirnaktivitäten. unsere Gehirnwellen zeigen völlig verschiedene Schlafphasen an. Manche zeugen von großer Aktivität, andere ähneln den Alpha-Wellen, während wir meditieren. Und auch unsere Träume sind sehr unterschiedlich. Und trotz allen Messens: Was genau im Schlaf mit uns passiert, das wissen wir nicht wirklich.

Die „Schlafarchitektur“ ändert sich mit dem Alter. Babys verschlafen den Großteil des Tages, Kinder brauchen ca. zwölf Stunden Schlaf. Im Erwachsenenalter liegt das Schlafbedürfnis zwischen 7 und acht Stunden, ist aber individuell unterschiedlich. Manche brauchen nicht mehr als sechs Stunden, andere neun oder zehn. Es kommt nicht darauf an, was ihr Wecker auf dem Nachttisch sagt, sondern ob Sie sich ausgeruht, wach und energiereich fühlen.

Norbert Heuser kennt das Problem der Schlafstörungen sehr gut und auch die vielen Ursachen dafür. Besonders tückisch ist es, wenn man Schlafprobleme hat und dadurch auch tagsüber ständig müde, erschöpft und reizbar wird, depressive Charakterzüge entwickelt und die privaten Beziehungen sowie die berufliche Existenz dadurch belastet wird, was wiederum Sorgen macht und zu noch gravierenderen Schlafproblemen führt.

Norbert Heuser erklärt die verschiedenen Gründe für Schlafprobleme und zeigt Lösungen auf. Viele wissen gar nicht, wie sehr der oft hohe Blauanteil des Lichts, was Handy- und Computerdisplays und Fernsehschirme, aber auch viele LED-Lampen ausstrahlen, über unsere Augen die Zirbeldrüse im Gehirn auf „Mittagsbeleuchtung“ schalten und damit jede Melatonin-Ausschüttung verhindern, die uns bei abendlichem Licht schlafbereit macht. Abhilfe schafft hier (neben dem rechtzeitigen Ausschalten solcher Lichtquellen) eine Brille mit Blaufilter.

Viele Störfaktoren kann man relativ leicht ausräumen, wie Norbert ausführlich und lebensnah erklärt. Es gibt aber Ursachen, die schwieriger auszuschalten sind, wie Straßenlärm direkt unter dem Schlafzimmerfenster, Sorgen oder geopathische Störzonen. Auch da sind Lösungen möglich: Das Bett in eine andere Zimmerecke zu stellen, schalldämmende Fenster oder ein Umzug – und seine Sorgen entweder einer Lösung zuzuführen oder sich damit wirklich zu arrangieren.

Aber: Die elektromagnetischen und üblichen Elektrosmog-Felder, mit denen wir überall bestrahlt werden, Tag und Nacht können wir nicht abschalten. Gerade wer in der Stadt wohnt, sollte einmal auf sein Smartphone schauen, wie viele Wifis und WLans das in der direkten Umgebung findet. Das eigene WLan kann man ausschalten, aber was nützt es, wenn noch dreißig weitere da sind? Und dann kommen in immer mehr Städte und Gemeinden dazu, die Stationen mit dem neuen Funkwellenstandard 5G aufstellen, der im Mikrowellenbereich sendet. Das können wir nicht mehr ausschalten und diesen Feldern auch nicht mehr entkommen.

Für diejenigen, die Schlafprobleme haben, werden unter den vielen praktischen Ratschläge und Tipps vielleicht jetzt schon welche dabei sein, die helfen. Wer mehr über Norbert Heuser und seine Erfindungen sehen will, kann das im Internet tun.





Kontakt:

Norbert Heuser

https://verbesseredeinleben.info

Tel.: 03591 – 531 7440