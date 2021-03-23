© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Dr Maudrux - Certains interviennent sur l'OMS pour qu'on ne parle pas des traitements
Follow
0
Share
Report
0 view • March 23, 2021
22 mars 2021 : https://www.youtube.com/watch?v=_2MzU6_rwWg
Sud Radio : https://www.youtube.com/channel/UCESTwDXpoMgiYBHipMdKTkQ
Le Dr Gérard Maudrux pousse un énorme coup de gueule sur la question des traitements contre le Covid-19, au micro d'André Bercoff.
Transcription extraite de la vidéo :
“La France intervient au niveau européen et l’OMS pour qu’on n’en parle pas [des traitements]. On a les preuves matérielles. L’OMS a chargé monsieur Andrew Hill, un anglais, c’est un expert, de faire une étude sur l’ivermectine, de voir tout ce qui a été publié dans le monde pour savoir s’il faut qu’elle [l’OMS] change sa position sur le produit ou pas. Donc ce monsieur a fait son étude : ça marche, ça réduit les symptômes deux fois plus vite, deux fois moins longtemps, et ça diminue la mortalité par quatre. (…) Voilà les conclusions de son rapport : « cette méta-analyse pourtant sur 2282 patients a montré une amélioration de 75% de la survie un délai de récupération clinique plus rapide. »
Et là, la France est intervenue, l'Inserm, via madame [Dominique] Costagliola, Unitaid, dirigé par madame Marisol Touraine, pour qu'il [Andrew Hill] modifie, pour qu’il ajoute à sa conclusion : « Les données sont insuffisamment solides pour justifier l'utilisation ou l'approbation réglementaire de l’ivermectine ».
Moi, je pose la question : pourquoi ?
On a les preuves matérielles. On est cinq ou six à les avoir en France, notamment l'avocat d'une experte anglaise qui travaille régulièrement pour l'OMS pour ce genre d'étude. Monsieur Hill a reconnu avoir été influencé et avoir été en contact avec cette madame Costagliola qui est fortement anti-ivermectine. Pourquoi ? L’Inserm sait depuis mars-avril [2020] ce qui s’est passé dans les Ehpad qui ont été traités par ivermectine…”
Sud Radio : https://www.youtube.com/channel/UCESTwDXpoMgiYBHipMdKTkQ
Le Dr Gérard Maudrux pousse un énorme coup de gueule sur la question des traitements contre le Covid-19, au micro d'André Bercoff.
Transcription extraite de la vidéo :
“La France intervient au niveau européen et l’OMS pour qu’on n’en parle pas [des traitements]. On a les preuves matérielles. L’OMS a chargé monsieur Andrew Hill, un anglais, c’est un expert, de faire une étude sur l’ivermectine, de voir tout ce qui a été publié dans le monde pour savoir s’il faut qu’elle [l’OMS] change sa position sur le produit ou pas. Donc ce monsieur a fait son étude : ça marche, ça réduit les symptômes deux fois plus vite, deux fois moins longtemps, et ça diminue la mortalité par quatre. (…) Voilà les conclusions de son rapport : « cette méta-analyse pourtant sur 2282 patients a montré une amélioration de 75% de la survie un délai de récupération clinique plus rapide. »
Et là, la France est intervenue, l'Inserm, via madame [Dominique] Costagliola, Unitaid, dirigé par madame Marisol Touraine, pour qu'il [Andrew Hill] modifie, pour qu’il ajoute à sa conclusion : « Les données sont insuffisamment solides pour justifier l'utilisation ou l'approbation réglementaire de l’ivermectine ».
Moi, je pose la question : pourquoi ?
On a les preuves matérielles. On est cinq ou six à les avoir en France, notamment l'avocat d'une experte anglaise qui travaille régulièrement pour l'OMS pour ce genre d'étude. Monsieur Hill a reconnu avoir été influencé et avoir été en contact avec cette madame Costagliola qui est fortement anti-ivermectine. Pourquoi ? L’Inserm sait depuis mars-avril [2020] ce qui s’est passé dans les Ehpad qui ont été traités par ivermectine…”
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.