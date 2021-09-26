Kvällens galenskap 210926

1. FOI Totalförsvarets forskningsinstitut ska mäta förekomsten av rasism samt analysera hur den tar sig uttryck i olika digitala miljöer med anknytning till Sverige. Fokus kommer ligga på antisemitism, antiziganism, afrofobi, islamofobi och rasism mot samer. Rasism riktad mot vita och svenskar nämns inte.2. Elpriserna når varje dag nya rekordnivåer. Prisnivåer som inte bara urholkar hushållens konsumtionskraft utan idag är så pass höga att de kan med fog sägas vara systemhotande för många verksamheter. Och oavsett vad den politiska nivån påstår så ligger ansvaret i regeringskansli och i Bryssel. Långt borta från svenska elkonsumenter och väljare.3. Det talas mycket om hat i medierna, men sällan om dem som hatar mest, värst och intensivast: kulturvänstern. Två nya böcker visar hur vänstern driver folk till självmord eller till att de tvingas avgå. En av kultur-Sveriges större tragedier på senare år är att teaterchefen Benny Fredriksson drevs till självmord när ”me too” utnyttjades för att ge igen för gamla oförrätter.4. I Australien slås demonstrationer till försvar av demokratiska fri- och rättigheter ner med blodigt våld. Det som händer på andra sidan jordklotet bör även få oss svenskar att tänka efter, menar Nyheter Idags krönikör Robert Mathiasson.5. Regeringen fortsätter att byta befolkning på landet och snabbast går befolkningsbytet nu bland yngre män. Bland 21-åringarna var 12 procent av männen exempelvis födda i Afghanistan vid utgången av 2020, enligt SCB:s siffror.6. The Testimonies Project skapades för att ge en plattform för alla i Israel som skadats av Covid-19-vaccinerna och för att se till att deras röster hörs. Massmedierna i Israel ger dem inget utrymme.7. Klimatkarusellen Elsa Widding. SVTs arbetsmetoder. ”Det har aldrig varit så varmt som nu och därför smälter glaciärerna i en rasande fart och blottlägger fynd från när det var varmare” säger SVT. Dom motsäger sig själva.