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Ieroewajaahh bij de rechtbank tevergeefs wachtend op ex-vriendje Bart.
Videre
Videre
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249 views • June 03, 2021
Gisteren is Bart van W. veroordeeld tot  vier maanden cel voor het bedreigen van RIVM-topman Van Dissel.
Bijna iedereen kent Bart omdat hij al jarenlang Demmink beschuldigt van kinderprostitutie, Bartje zegt daar slachtoffer van geweest te zijn.
Al dat gedoe zit Bartje nog heel hoog, recent  gooide hij nog stenen door de ruit van de woning van Demmink.
Hij wilde niet zeggen waarom hij Van Dissel in verband bracht met kindermoord. ,,Daar ga ik niet op in, want dan heb ik nog wel wat andere dingen te vertellen.”
Na alles wat we lezen lijkt het ons een goede zaak dat Bartje weer even onder de pannen is.
En nu zou je verwachten dat al die wappies die ook over Demmink al jaren lopen te roeptoeteren in grote getale aanwezig zouden zijn bij de rechtbank.
Lachwekkend genoeg was er slechts één en dat was Bedeldoos Bietswielder. Ex-vriendinnetje van Bart. Samen hebben ze ooit nog weleens de 'Get well foundation' gehad, maar vanwege ruzie is de stichting verdwenen als sneeuw voor de zon, net als de 'prachtige' relatie tussen de twee.
Want wappies maken nu eenmaal altijd ruzie en verzieken daardoor meer dan ze snappen. In het geval van de stichting was dit dan weer niet erg want die ging echt helemaal nergens over.

Ieroewajaahh dus als trouwe hond bij de rechtbank, alleen. En Bart ook al niet gezien want die werd gelijk weer weggevoerd richting Vught.
Gelukkig was het lekker weer.
Keywords
wellvanbart
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