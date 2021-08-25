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Science vs Dogma
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80 views • August 25, 2021
Sam Bailey, August 24, 2021
"The SCIENCE is settled!" But what is science?
I show how scientists can no longer question dogma and discuss my personal battles with censorship. Science vs Dogma.
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References:
1. Definition of science: https://www.thefreedictionary.com/science
2. Dissolving Illusions - Roman Bystrianyk &Suzanne Humphries MD, 2013: https://dissolvingillusions.com/
3. Kary Mullis and David Rasnick clips: https://odysee.com/@jermwarfare:2/david-rasnick-hiv-does-not-cause-aids:d
4. Kary Mullis - Foreword for ‘Inventing the AIDS Virus’ by Peter Duesberg, 1993
5. Prof Tim Noakes - Lore of Running: https://www.amazon.com/Lore-Running-4th-Timothy-Noakes/dp/0873229592
6. Tim Noakes tweet Feb 2014: https://twitter.com/proftimnoakes/status/431133258466611200
7. Noakes cleared of misconduct. Full HPCSA judgment: https://www.medicalbrief.co.za/oakes-cleared-misconduct-full-hpcsa-judgment/
8. The Noakes Trial, Two Years Later: https://www.nmsociety.org/the-scene/noakestrial
9. Australia’s top health “experts": https://www.youtube.com/watch?v=KhGIWJn1bQw
10. NZ A one horse race in the zero covid sweepstakes article: https://21stcenturywire.co
11. New Zealand Doctors Speaking Out with Science: https://nzdsos.com/
12. The Divine Hero - Sri Chinmoy: https://nz.srichinmoycentre.org/sri_chinmoy/books_by_sri_chinmoy/the_divine_hero
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"The SCIENCE is settled!" But what is science?
I show how scientists can no longer question dogma and discuss my personal battles with censorship. Science vs Dogma.
Please support her channel ▶ https://www.subscribestar.com/DrSamBailey
Leave her a tip! ▶ https://www.buymeacoffee.com/drsambailey
Virus Mania Paperback:
Abe (lots of suppliers): https://www.abebooks.com/products/isbn/9783752629781/30869270194&;cmsp=snippet--srp1-_-PLP1
US Independent Bookseller Powell's Books: https://www.powells.com/book/virus-mania-9783752629781
Amazon: https://www.amazon.com/Virus-Mania-COVID-19-Hepatitis-Billion-Dollar/dp/3752629789/ref=sr_1_2?dchild=1&;keywords=virus+mania&qid=1612859505&sr=8-2
Virus Mania E-book:
Kindle: https://www.amazon.com/Virus-Mania-COVID-19-Hepatitis-Billion-Dollar-ebook/dp/B08YFBCH2F/ref=sr_1_1?keywords=virus+mania&;qid=1617157466&sr=8-1
Virus Mania in New Zealand:
NZers who would like to order the book locally for $65 (incl. shipping) please contact [email protected]
Virus Mania Audiobook:
Kobo: https://www.kobo.com/us/en/audiobook/virus-mania-corona-covid-19-measles-swine-flu-cervical-cancer-avian-flu-sars-bse-hepatitis-c-aids-polio-spanish-flu
Scribd: https://www.scribd.com/audiobook/505809369/Virus-Mania-Corona-COVID-19-Measles-Swine-Flu-Cervical-Cancer-Avian-Flu-SARS-BSE-Hepatitis-C-AIDS-Polio-Spanish-Flu-How-the-Medical-Indust
Chirp: https://www.chirpbooks.com/audiobooks/virus-mania-corona-covid-19-measles-swine-flu-cervical-cancer-avian
Nook Audiobooks: https://www.nookaudiobooks.com/audiobook/1037783/Virus-Mania-Corona-COVID-Measles-Swine-Flu-Cervica
Audible: https://www.amazon.com/Virus-Mania-COVID-19-Hepatitis-Billion-Dollar/dp/B094X3F7D9/ref=tmm_aud_swatch_0?_encoding=UTF8&;qid=&sr=
Apple: https://books.apple.com/us/audiobook/id1565689478
References:
1. Definition of science: https://www.thefreedictionary.com/science
2. Dissolving Illusions - Roman Bystrianyk &Suzanne Humphries MD, 2013: https://dissolvingillusions.com/
3. Kary Mullis and David Rasnick clips: https://odysee.com/@jermwarfare:2/david-rasnick-hiv-does-not-cause-aids:d
4. Kary Mullis - Foreword for ‘Inventing the AIDS Virus’ by Peter Duesberg, 1993
5. Prof Tim Noakes - Lore of Running: https://www.amazon.com/Lore-Running-4th-Timothy-Noakes/dp/0873229592
6. Tim Noakes tweet Feb 2014: https://twitter.com/proftimnoakes/status/431133258466611200
7. Noakes cleared of misconduct. Full HPCSA judgment: https://www.medicalbrief.co.za/oakes-cleared-misconduct-full-hpcsa-judgment/
8. The Noakes Trial, Two Years Later: https://www.nmsociety.org/the-scene/noakestrial
9. Australia’s top health “experts": https://www.youtube.com/watch?v=KhGIWJn1bQw
10. NZ A one horse race in the zero covid sweepstakes article: https://21stcenturywire.co
11. New Zealand Doctors Speaking Out with Science: https://nzdsos.com/
12. The Divine Hero - Sri Chinmoy: https://nz.srichinmoycentre.org/sri_chinmoy/books_by_sri_chinmoy/the_divine_hero
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