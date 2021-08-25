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Science vs Dogma
Data Dumper
Data Dumper
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80 views • August 25, 2021
Sam Bailey, August 24, 2021

"The SCIENCE is settled!" But what is science?

I show how scientists can no longer question dogma and discuss my personal battles with censorship. Science vs Dogma.

Please support her channel ▶ https://www.subscribestar.com/DrSamBailey

Leave her a tip! ▶ https://www.buymeacoffee.com/drsambailey

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References:

1. Definition of science: https://www.thefreedictionary.com/science
2. Dissolving Illusions - Roman Bystrianyk &Suzanne Humphries MD, 2013: https://dissolvingillusions.com/
3. Kary Mullis and David Rasnick clips: https://odysee.com/@jermwarfare:2/david-rasnick-hiv-does-not-cause-aids:d
4. Kary Mullis - Foreword for ‘Inventing the AIDS Virus’ by Peter Duesberg, 1993
5. Prof Tim Noakes - Lore of Running: https://www.amazon.com/Lore-Running-4th-Timothy-Noakes/dp/0873229592
6. Tim Noakes tweet Feb 2014: https://twitter.com/proftimnoakes/status/431133258466611200
7. Noakes cleared of misconduct. Full HPCSA judgment: https://www.medicalbrief.co.za/oakes-cleared-misconduct-full-hpcsa-judgment/
8. The Noakes Trial, Two Years Later: https://www.nmsociety.org/the-scene/noakestrial
9. Australia’s top health “experts": https://www.youtube.com/watch?v=KhGIWJn1bQw
10. NZ A one horse race in the zero covid sweepstakes article: https://21stcenturywire.co
11. New Zealand Doctors Speaking Out with Science: https://nzdsos.com/
12. The Divine Hero - Sri Chinmoy: https://nz.srichinmoycentre.org/sri_chinmoy/books_by_sri_chinmoy/the_divine_hero

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sciencedogmasam bailey
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