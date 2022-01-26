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Robert MALONE: AΡΝΗΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ – ΜΗΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΣΤΕ – Ακεραιότητα | Αξιοπρέπεια | Κοινωνία.
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70 views • January 26, 2022
Στις 23 Ιανουαρίου 2022 - 1:18 ώρα Ελλάδας, ο εφευρέτης του mRNA Dr. Robert W. Malone εκφώνησε ομιλία στην Ουάσιγκτον σε εκδήλωση με τίτλο "Defeat the Mandates", που διοργανώθηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις κυβερνητικές εντολές και περιορισμούς στα εμβόλια που απορρέουν από την "πανδημία" covid19.
Καθώς ο Malone ανέβηκε στο βήμα, παρουσίασε τη σύζυγό του, Jill Glasspool Malone, PhD.
Τα υπάρχοντα εμβόλια "δεν είναι απολύτως ασφαλή" και οι κίνδυνοι που συνδέονται με αυτά δεν έχουν ακόμη εκτιμηθεί, δήλωσε ο Malone.
"Αν υπάρχει κίνδυνος, πρέπει να υπάρχει επιλογή... Το να το αρνείσαι αυτό είναι σαν να αρνείσαι την ανθρώπινη αξιοπρέπεια".
Δεν είναι δουλειά των παιδιών να προστατεύουν τους ενήλικες κάνοντας πειραματικά εμβόλια, δήλωσε ο Malone, αλλά μάλλον ευθύνη των γονέων να προστατεύουν τα παιδιά τους.
"Οι αυτοτραυματισμοί, οι αυτοκτονίες και η κατάχρηση ναρκωτικών στα παιδιά έχουν πάρει διαστάσεις σε όλο τον κόσμο", δήλωσε ο Malone.
"Ο μετρούμενος δείκτης νοημοσύνης στα πολύ μικρά παιδιά έχει πέσει... τόσο οι σωματικές βλάβες όσο και ο θάνατος των παιδιών μας από την ένεση γενετικών εμβολίων... λαμβάνουν χώρα".
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΕΔΩ: https://bit.ly/3rLg0Jg
Καθώς ο Malone ανέβηκε στο βήμα, παρουσίασε τη σύζυγό του, Jill Glasspool Malone, PhD.
Τα υπάρχοντα εμβόλια "δεν είναι απολύτως ασφαλή" και οι κίνδυνοι που συνδέονται με αυτά δεν έχουν ακόμη εκτιμηθεί, δήλωσε ο Malone.
"Αν υπάρχει κίνδυνος, πρέπει να υπάρχει επιλογή... Το να το αρνείσαι αυτό είναι σαν να αρνείσαι την ανθρώπινη αξιοπρέπεια".
Δεν είναι δουλειά των παιδιών να προστατεύουν τους ενήλικες κάνοντας πειραματικά εμβόλια, δήλωσε ο Malone, αλλά μάλλον ευθύνη των γονέων να προστατεύουν τα παιδιά τους.
"Οι αυτοτραυματισμοί, οι αυτοκτονίες και η κατάχρηση ναρκωτικών στα παιδιά έχουν πάρει διαστάσεις σε όλο τον κόσμο", δήλωσε ο Malone.
"Ο μετρούμενος δείκτης νοημοσύνης στα πολύ μικρά παιδιά έχει πέσει... τόσο οι σωματικές βλάβες όσο και ο θάνατος των παιδιών μας από την ένεση γενετικών εμβολίων... λαμβάνουν χώρα".
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΕΔΩ: https://bit.ly/3rLg0Jg
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