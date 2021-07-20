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20.07.2021. БЕГИТЕ В ДЕРЕВНЮ! А что если нет возможности? (Выпуск № 210 часть II (2)).
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16279 views • July 20, 2021
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Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:05 ВИДЕНИЕ "ПАСТЬ ДРАКОНА". О ДОКУМЕНТАХ. https://www.youtube.com/watch?v=wdIcgA5unaA.
15:02 Что нас ждет с 15 сентября. https://www.youtube.com/watch?v=hpde-E6wL4U.
20:43 Почему в наши храмы ходить уже нельзя. https://www.youtube.com/watch?v=1hdJ7yxQO0k.
42:07 О грядущем Антихристе и О нашем Времени - Преподобный Лаврентий Черниговский. https://www.youtube.com/watch?v=UKLebjdZ4lI.
01:05:40 Письмо слушателя. Иисусова молитва.
01:06:02 ЗАПАСЫ ПРОДУКТОВ НА 5 ЛЕТ. СМОТРЕТЬ ВСЕМ, КТО ПРОТИВ ВАКЦИНАЦИИ. ПРОСТОЙ СПОСОБ КОНСЕРВАЦИИ. https://www.youtube.com/watch?v=r3G9lfAyS1c.
01:11:14 Письмо слушателя. Передача информации.
01:14:11 Письмо слушателя. Как смотреть.
01:15:28 Письмо слушателя. ВЫ СЯДИТЕ, что вкололи мне и супруге.
01:15:55 Письмо слушателя. Падает женщина китайская на кухне.
01:18:29 "Аспирин" из ИВЫ / Aspirn from willow. https://www.youtube.com/watch?v=95Utypq0-vU.
01:20:48 ЗАБЫТЫЙ СТАРОРУССКИЙ СПОСОБ ЗАГОТОВКИ И ФЕРМЕНТИРОВАНИЯ ИВАН-ЧАЙ. https://www.youtube.com/watch?v=sez1L5vBYks.
01:25:38 Слезы и аплодисменты: бортпроводница рейса Уфа-Сочи спасла жизнь младенцу - Россия 24. https://www.youtube.com/watch?v=sipBi4GjVYQ.
Сегодня мы поговорим современных документах, как быть с ними, также поговорим о священниках. Узнаем, когда введут запрет на продажу не вакцинированным, поговорим о том можно ли сейчас ходить в храмы. Послушаем предсказания Лаврентия Черниговского о нынешних временах. Увидим последствия вакцинации. Узнаем какие травы использовать при различных заболеваниях.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:05 ВИДЕНИЕ "ПАСТЬ ДРАКОНА". О ДОКУМЕНТАХ. https://www.youtube.com/watch?v=wdIcgA5unaA.
15:02 Что нас ждет с 15 сентября. https://www.youtube.com/watch?v=hpde-E6wL4U.
20:43 Почему в наши храмы ходить уже нельзя. https://www.youtube.com/watch?v=1hdJ7yxQO0k.
42:07 О грядущем Антихристе и О нашем Времени - Преподобный Лаврентий Черниговский. https://www.youtube.com/watch?v=UKLebjdZ4lI.
01:05:40 Письмо слушателя. Иисусова молитва.
01:06:02 ЗАПАСЫ ПРОДУКТОВ НА 5 ЛЕТ. СМОТРЕТЬ ВСЕМ, КТО ПРОТИВ ВАКЦИНАЦИИ. ПРОСТОЙ СПОСОБ КОНСЕРВАЦИИ. https://www.youtube.com/watch?v=r3G9lfAyS1c.
01:11:14 Письмо слушателя. Передача информации.
01:14:11 Письмо слушателя. Как смотреть.
01:15:28 Письмо слушателя. ВЫ СЯДИТЕ, что вкололи мне и супруге.
01:15:55 Письмо слушателя. Падает женщина китайская на кухне.
01:18:29 "Аспирин" из ИВЫ / Aspirn from willow. https://www.youtube.com/watch?v=95Utypq0-vU.
01:20:48 ЗАБЫТЫЙ СТАРОРУССКИЙ СПОСОБ ЗАГОТОВКИ И ФЕРМЕНТИРОВАНИЯ ИВАН-ЧАЙ. https://www.youtube.com/watch?v=sez1L5vBYks.
01:25:38 Слезы и аплодисменты: бортпроводница рейса Уфа-Сочи спасла жизнь младенцу - Россия 24. https://www.youtube.com/watch?v=sipBi4GjVYQ.
Сегодня мы поговорим современных документах, как быть с ними, также поговорим о священниках. Узнаем, когда введут запрет на продажу не вакцинированным, поговорим о том можно ли сейчас ходить в храмы. Послушаем предсказания Лаврентия Черниговского о нынешних временах. Увидим последствия вакцинации. Узнаем какие травы использовать при различных заболеваниях.
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