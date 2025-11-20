WINGED MONKEYS AT CARLISLE FLIGHT TRAINING

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
20/11/25 FLYING MONKEY TERRORIST ALAN RAYSON OVERHEAD 15M DISTANCE IN G-WAVV UNSAFE FLY REPORTED, MOHAMMADAN ANTHONY HASLAM OVERHEAD IN G-CBPD UNSAFE FLY, RAF ZK317, ZK321 OVERHEAD UNSAFE FLY
ON 685 BUS LOOK AT CCTV FOOTAGE MIDDLE AGED MAN LOOKED TERRIFIED PRIOR TO BUZZ OVER OFF SIDE 3 SEATS DOWN FROM FRONT. WHEN I TOOK IMAGE OF G-WAVV MAN GOT FREAKED OUT RAN OFF BUS NEXT STOP
"There exists a shadowy government with its own Air Force, its own Navy, its own fundraising mechanism, and the ability to pursue its own ideas of the national interest, free from all checks and balances, and free from the law itself." Daniel I
Got to thinking this could be a case of mortgage/identity fraud. Family members stealing land, properties, wills, inheritances, and trust funds.
A sibling shyster knows how to mimic my signature!
I have wrote letters and hand delivered them to Annalisa Moscardini Scanlan's solicitors, Sunderland about taking legal action against the CAA & these stalkers but have been completely ignored. I then complained to the law society and the legal ombudsman about her they ignored me too. This very solicitor told myself I had to attend summons in court re false allegations when I did not have to, even though I did not accept the caution from the police-I remained silent throughout the interview and did not even reply to questions or say the words no comment
I have made over 34000 unsafe flying reports to the CAA not one account has been responded to
AIR STALKERS ALWAYS APPEAR DURING POISON GAS ATTACKS CHEMTRAIL TERROR RAIDS
TWO YEARS AGO I WAS SITTING WITH A FRIEND HAYMARKET GREEN, NEWCASTLE CITY CENTRE (PROHIBITED AIRSPACE) I KNEW WAS GOING TO GET A BUZZ OVER SO I READIED MY CAMERA, THESE BAD COINCEDENCES OCCUR MULTIPLE TIMES EVERY DAY, MINS LATER STEVENS APPEARS ABOVE 10M DISTANCE IN G-AWUJ, MY FRIEND SAID WOW THAT NEARLY DROPPED OUT OF THE SKY ONTOP OF US AND DID YOU GET THE PICTURE? SINCE THAT DAY MADE WELL OVER 2000 UNSAFE FLY REPORTS AGAINST STEVENS. NOT ONE ACCOUNT HAS EVER BEEN RESPONDED TO BY THE CAA!
THE PILOT OF G-AWUJ/G-ATRM IS LORD STEVENS OF KIRKWHELPINGTON (A FORMER MET CHIEF CONSTABLE) ONLY THE MOST STYLISH PAEDOPHILES GET KNIGHTED TONY BLAIR.
NORMAL MODUS-OPERANDI AIR STALKERS: STEVENS OVERHEAD REGENT CENTRE (PROHIBTED AIRSPACE) NEARLY CRASHING INTO BUS/CARS I HAVE BEEN TRAVELLING IN, WHEN I ALIGHT RURAL NORTHUMBERLAND STEVENS PLUMMETS DOWN TO ROCK-BOTTOM OVERHEAD AND SAME ROUTINE ON SAND DUNES BEACHES DROPPING OUT OF THE SKY, WHEN I LEAVE HOME/ARRIVE STEVENS APPEARS. WHEN NOT ABOVE PERP STEVENS CIRCLING MY LOCATIONS MAKING TREMENDOUS NOISE
I RANG AIR TRAFFIC CONTROL ABOUT AN AIRCRAFT NEARLY CRASHING INTO MY HOUSE ONE DAY TWELVE TIMES THE MANIAC WAS DOING AT LEAST 130MPH AT 15M DISTANCE ABOVE AND CIRCLING IN A SERIES OF ROUND BENDS WITHIN A RADIUS OF 20M'S THE CENTRE POINT FROM RADIUS BEING MY HOUSE WHERE THE CRAFT APPEARED. THE ID WAS G-LFSJ ATC ASKED MYSELF IF I HAD PHOTOGRAPHIC EVEDENCE OF THE CRAFT FOR THERE WAS NOTHING BLIPPING ON RADAR OVER MY HOME. I SAID I HAVE STILL RAW IMAGES TIME AND DATE STAMPED OF HONEYMAN IN G-LFSJ, THE ATC MAN INFORMED MYSELF TO GO TO THE POLICE. WHEN I DID REPORT THE CRIME THE POLICE CHOPPER FOLLOWED MYSELF TO THE POLICE STATION AND THEN BACK HOME AT GROUND LEVEL. NORTHUMBRIA POLICE FAILED TO INVESTIGATE THIS CRIME. (I HAVE HAD MANY HELICOPTERS OVERHEAD SAME MANNER AND LIGHT AIRCRAFT WITH NO IDENFICATION ON WINGS OR FUSELAGE)