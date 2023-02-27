Paradigmenwechsel im Gesundheitswesen - Reiner Fuellmich, Gerd Reuther und Raik Garve

In dieser Folge von ICIC spricht Dr. Reiner Fuellmich mit Dr. med. Gerd

Reuther, Facharzt für Radiologie und Raik Garve, Gesundheitslehrerund Arzt über den fühlbaren Paradigmenwechsel im Gesundheitswesen,

der insbesondere durch die vergangenen drei Jahre Corona-Hysterie angestoßen wurde und nicht mehr aufzuhalten ist.

Reuther und Garve beleuchten den historischen Werdegang der modernen Schulmedizin sowie deren „Wirken“. Sie erläutern die fatalen

Grundlagen und benennen die Institutionen, die dazu beigetragen haben, die alten, auf ganzheitliches Wirken ausgerichteten Heilkünste

und Heilkundigen nach und nach gezielt zu verdrängen und regelrechtauszumerzen.





Wie erklärt sich das Paradoxon, dass trotz des Einsatzes moderner

Technologien in der Medizin der Anstieg von psychischen und physischen Erkrankungen immer weiter fortschreitet? Wie können wir

Menschen wieder zurück in unsere Balance und in die Eigenverantwortung kommen, damit wir im Einklang mit der Natur und

der Erde in allen Bereichen, auch als Gesellschaft, gesunden können?





Wie und warum konnte es soweit kommen, dass die ganzheitliche Betrachtung

des Menschen als Einheit von Körper, Geist und Seele mitsamt dem uralten Wissen um Naturgesetze und natürliche Heilweisen der

Profitgier einiger cleverer Geschäftemacher zum Opfer fielen und wer sind diese? Gibt es Parallelen zu den heutigen Weltgeschehnissen?





Thank you for your contribution in Euro:

IBAN: LT21 3250 0359 0112 2099

BIC: REVOLT21

Account owner: ICIC MEDIA OOD