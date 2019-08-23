© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ʚїɞ ✅ Eram os Deuses Astronautas? | HD Dublado Brasil
Follow
0
Sign in to download MP3
Share
Report
179 views • August 23, 2019
Entenda porque o comentários foram desativados. Click aqui = https://youtu.be/hU6ey_2socU
Esta é a versão cinematográfica do grande clássico
Eram os Deuses Astronautas? - em português
The Chariots of The Gods? - em English
Erinnerungen an die Zukunft - no original Alemão
Produzido originalmente em 1969, ano da SUPOSTA "chegada do homem à Lua", este documentário dirigido por HARALD REINL foi rodado em 40 diferentes locais, incluindo México, Egito, Peru e Bolívia. As pesquisas duraram 13 anos e mais de 100.000 km em viagens.
Baseado no best-seller escrito em 1968 pelo suíço Erich Anton Paul von Däniken, que passou a ser considerado um dos escritores mais reconhecidos mundialmente, chegando a lançar 28 livros, traduzidos para 32 línguas e vendido mais de 62 milhões de exemplares.
Däniken defende a teoria na qual a humanidade não evoluiu em isolamento, mas com ajuda de viajantes de outros mundos. Ele é o principal responsável por popularizar a crença de que os deuses, descritos na literatura e escrituras das principais religiões e civilizações, eram na realidade extraterrestres. Daí vem a explicação do título do livro.
É um documentário clássico e precursor da série "Alienígenas do Passado" que chama o espectador ao raciocínio, oferecendo, para isso, argumentos sólidos, para que cada um forme sua própria opinião.
Com áudio e vídeo remasterizado em HD ( considere que foi produzido na década de 70, com poucos recursos cinematográficos e por isso o torna fascinante )
Narrado em português por ANDREWS MARX.
No final do documentário assista uma entrevista com Erich Von Däniken, concedida em 11/04/2013 no Brasil. = 1:40:38
Link do livro e-book em formado PDF em português = http://portugues.free-ebooks.net/ebook/Eram-os-Deuses-Astronautas/pdf/view
"Conheça-te a ti mesmo, e conhecerás os deuses e o universo"
(Sócrates)
"Tudo que o homem não conhece não existe para ele.
Por isso o mundo tem, para cada um, o tamanho que abrange o seu conhecimento."
( Carlos Bernardo González Pecotche )
FAIR USE NOTICE: We are making this material available in our efforts to advance understanding of environmental, political, human rights, economic, democracy, scientific, and social justice issues, etc. We believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in section 107 of the US Copyright Law. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, the material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes.
NO INFRINGEMENT OF COPYRIGHT IS INTENDED
Não constitui ofensa aos direitos autorais Lei 9.610/98 Art. 46
Esta é a versão cinematográfica do grande clássico
Eram os Deuses Astronautas? - em português
The Chariots of The Gods? - em English
Erinnerungen an die Zukunft - no original Alemão
Produzido originalmente em 1969, ano da SUPOSTA "chegada do homem à Lua", este documentário dirigido por HARALD REINL foi rodado em 40 diferentes locais, incluindo México, Egito, Peru e Bolívia. As pesquisas duraram 13 anos e mais de 100.000 km em viagens.
Baseado no best-seller escrito em 1968 pelo suíço Erich Anton Paul von Däniken, que passou a ser considerado um dos escritores mais reconhecidos mundialmente, chegando a lançar 28 livros, traduzidos para 32 línguas e vendido mais de 62 milhões de exemplares.
Däniken defende a teoria na qual a humanidade não evoluiu em isolamento, mas com ajuda de viajantes de outros mundos. Ele é o principal responsável por popularizar a crença de que os deuses, descritos na literatura e escrituras das principais religiões e civilizações, eram na realidade extraterrestres. Daí vem a explicação do título do livro.
É um documentário clássico e precursor da série "Alienígenas do Passado" que chama o espectador ao raciocínio, oferecendo, para isso, argumentos sólidos, para que cada um forme sua própria opinião.
Com áudio e vídeo remasterizado em HD ( considere que foi produzido na década de 70, com poucos recursos cinematográficos e por isso o torna fascinante )
Narrado em português por ANDREWS MARX.
No final do documentário assista uma entrevista com Erich Von Däniken, concedida em 11/04/2013 no Brasil. = 1:40:38
Link do livro e-book em formado PDF em português = http://portugues.free-ebooks.net/ebook/Eram-os-Deuses-Astronautas/pdf/view
"Conheça-te a ti mesmo, e conhecerás os deuses e o universo"
(Sócrates)
"Tudo que o homem não conhece não existe para ele.
Por isso o mundo tem, para cada um, o tamanho que abrange o seu conhecimento."
( Carlos Bernardo González Pecotche )
FAIR USE NOTICE: We are making this material available in our efforts to advance understanding of environmental, political, human rights, economic, democracy, scientific, and social justice issues, etc. We believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in section 107 of the US Copyright Law. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, the material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes.
NO INFRINGEMENT OF COPYRIGHT IS INTENDED
Não constitui ofensa aos direitos autorais Lei 9.610/98 Art. 46
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.