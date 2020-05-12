Apostol Petar nije prvi rimski papa - 4. deo (Sloboda narodu od lažnog apostolskog prejemstva katoličke crkve!)

Izlaganje je održano na Dan pobede nad fašizmom 2020! Vatikan je kao država priznat 1929. Lateranskim sporazumima sa Musolinijevom fašističkom Italijom, pa je stoga neofašistička (a i klerofašistička) tvorevina. "Hitlerov papa" Pije XII je i ustaški papa budući da je Vatikan osnovao NDH, da su hrvatski katolički sveštenici upravljali Jasenovcem i predvodili pokolje Srba!



Konačno je došao čas da pobedimo lažnu tvrdnju katoličke crkve o njenom apostolskom prejemstvu. Ona ima samo jedno prejemstvo - prejemstvo samarijskog čarobnjaka Simona Patera, okultiste i sataniste! Zbacimo sa sebe okove lažnog hrišćanstva sa lažnim apostolskim prejemstvom i vratimo se izvornom hrišćanstvu koje nam je dato u Svetom pismu.