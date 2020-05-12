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Apostol Petar nije prvi rimski papa - 4. deo (Sloboda narodu od lažnog apostolskog prejemstva katoličke crkve!)
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21 views • May 12, 2020
Izlaganje je održano na Dan pobede nad fašizmom 2020! Vatikan je kao država priznat 1929. Lateranskim sporazumima sa Musolinijevom fašističkom Italijom, pa je stoga neofašistička (a i klerofašistička) tvorevina. "Hitlerov papa" Pije XII je i ustaški papa budući da je Vatikan osnovao NDH, da su hrvatski katolički sveštenici upravljali Jasenovcem i predvodili pokolje Srba!
Konačno je došao čas da pobedimo lažnu tvrdnju katoličke crkve o njenom apostolskom prejemstvu. Ona ima samo jedno prejemstvo - prejemstvo samarijskog čarobnjaka Simona Patera, okultiste i sataniste! Zbacimo sa sebe okove lažnog hrišćanstva sa lažnim apostolskim prejemstvom i vratimo se izvornom hrišćanstvu koje nam je dato u Svetom pismu.
Konačno je došao čas da pobedimo lažnu tvrdnju katoličke crkve o njenom apostolskom prejemstvu. Ona ima samo jedno prejemstvo - prejemstvo samarijskog čarobnjaka Simona Patera, okultiste i sataniste! Zbacimo sa sebe okove lažnog hrišćanstva sa lažnim apostolskim prejemstvom i vratimo se izvornom hrišćanstvu koje nam je dato u Svetom pismu.
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