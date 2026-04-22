W tym skrócie wywiadu Martin Armstrong omawia reperkusje wojny z Iranem. Ataki doprowadziły do umocnienia pozycji USA jako kraju handlującego ropą i gazem, osłabieniem Emiratów Arabskich i ich ambicji bycia światowym centrum finansowym, osłabieniem większości krajów świata uzależnionych od importu ropy i gazu, i ostatecznie obniżeniem światowych plonów co doprowadzi za pół roku do wielkich zwyżek cen żywności. Globalny konflikt przewidziany na 2026 rok rozwija się według wyznaczonych cykli i jak zaznacza Armstrong może potrwać minimum do 2028 roku.