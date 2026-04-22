© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
W tym skrócie wywiadu Martin Armstrong omawia reperkusje wojny z Iranem. Ataki doprowadziły do umocnienia pozycji USA jako kraju handlującego ropą i gazem, osłabieniem Emiratów Arabskich i ich ambicji bycia światowym centrum finansowym, osłabieniem większości krajów świata uzależnionych od importu ropy i gazu, i ostatecznie obniżeniem światowych plonów co doprowadzi za pół roku do wielkich zwyżek cen żywności. Globalny konflikt przewidziany na 2026 rok rozwija się według wyznaczonych cykli i jak zaznacza Armstrong może potrwać minimum do 2028 roku.